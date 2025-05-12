Алтайская спортсменка взяла серебро на всероссийских соревнованиях по фехтованию

На пути к пьедесталу она выиграла у спортсменок из Нижегородской и Московской областей

12 мая 2025, 16:41, ИА Амител

Саблисты / Фото: pxhere.com/ru/photo/47179

Алтайская спортсменка вошла в число призеров на всероссийских соревнованиях по фехтованию. Об этом сообщает "Алтайский спорт".

С 10 по 11 мая в Новосибирске прошел турнир мужчин и женщин "Сабля Сибири", участниками которого стали сильнейшие фехтовальщики из разных регионов страны.

Лучшая саблистка Алтайского края Анна Смирнова выиграла у Алены Лисиной из Нижегородской области – 15:2, и у москвички Ольги Никитиной – 15:14. Лишь в финале она уступила титулованной Яне Егорян из Московской области – 7:15 и завоевала серебряную медаль.

Напомним, в 2024 году Смирнова взяла бронзу в Белоруссии на открытом чемпионате Союзного государства по фехтованию, уступив в полуфинале олимпийской чемпионке Ольге Никитиной из Москвы.