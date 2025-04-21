Пятеро алтайских биатлонистов вошли в основной и резервный состав сборной РФ

Список кандидатов официально утвердили на зимний сезон 2025–2026 года

21 апреля 2025, 15:40, ИА Амител

Лыжи / Фото: pxhere.com/ru/photo/1603797

В основной и резервный состав сборной России по биатлону попали пятеро алтайских спортсменов.

В Союзе биатлонистов России утвердили список кандидатов в команды стреляющих лыжников на зимний сезон 2025–2026 года. В основную сборную страны вошли Даниил Серохвостов из Заринска, бийчане Леонид Кульгускин и Олег Домичек, а также Анастасия Гришина из Алтайского района.

Кроме того, в состав юниорской сборной России попала 19-летняя биатлонистка краевого училища олимпийского резерва Екатерина Копырина.

Напомним, в ноябре 2024 года Даниил Серохвостов, Анастасия Гришина, Олег Домичек и Леонид Кульгускин вошли в состав сборной России по биатлону для участия в этапе Кубка Содружества, который проходил в Ханты-Мансийске. В рамках состязания спортсмены представляли краевой Центр спортивной подготовки.