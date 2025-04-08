Алтайские аграрии приступили к полевым работам
Виктор Томенко рассказал, что сельхозпроизводители уже получили порядка 1,1 млрд рублей господдержки
08 апреля 2025, 12:31, ИА Амител
Аграрии Алтайского края понемногу приступают к весенним полевым работам, сообщил губернатор Виктор Томенко.
Тестовые выезды для ранневесеннего боронования уже прошли в Угловском, Кулундинском, Ключевском, Табунском и Михайловском районах. "Совсем скоро к ним присоединятся аграрии со всего края", – отметил глава региона.
Томенко также рассказал, что сельхозпроизводители уже получили порядка 1,1 млрд рублей господдержки.
"Это больше 50% от общего лимита поддержки приоритетных направлений отрасли и 100% поддержки на производство и реализацию зерна", – заявил он.
В апреле министр сельского хозяйства региона Сергей Межин рассказал, что посевная площадь в крае в 2025 году остается на уровне прошлого года и составляет 5,3 млн гектаров. Из них 4,9 млн га засеют яровыми культурами.
18:30:50 08-04-2025
Пофиг на этих аграриев, зерно всё равно за бугор идет