Алтайские аграрии приступили к полевым работам

Виктор Томенко рассказал, что сельхозпроизводители уже получили порядка 1,1 млрд рублей господдержки

08 апреля 2025, 12:31, ИА Амител

Фото: телеграм-канал Виктора Томенко / https://t.me/tomenko22

Аграрии Алтайского края понемногу приступают к весенним полевым работам, сообщил губернатор Виктор Томенко.

Тестовые выезды для ранневесеннего боронования уже прошли в Угловском, Кулундинском, Ключевском, Табунском и Михайловском районах. "Совсем скоро к ним присоединятся аграрии со всего края", – отметил глава региона.

Томенко также рассказал, что сельхозпроизводители уже получили порядка 1,1 млрд рублей господдержки.

"Это больше 50% от общего лимита поддержки приоритетных направлений отрасли и 100% поддержки на производство и реализацию зерна", – заявил он.

В апреле министр сельского хозяйства региона Сергей Межин рассказал, что посевная площадь в крае в 2025 году остается на уровне прошлого года и составляет 5,3 млн гектаров. Из них 4,9 млн га засеют яровыми культурами.