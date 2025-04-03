В Алтайском крае для посева отвели более пяти миллионов гектаров

Большую часть засеют яровыми культурами

03 апреля 2025, 21:57, ИА Амител

Фото: Federico Respini / Unsplash

В Красноярске состоялось совещание по подготовке к весенним полевым работам в регионах Сибирского федерального округа. Организатором мероприятия стал Минсельхоз РФ, пишет "Атмосфера".

Министр сельского хозяйства Алтайского края Сергей Межин рассказал о ходе подготовки к весенним полевым работам в регионе.

"Посевная площадь в Алтайском крае остается на уровне прошлого года и составляет 5,3 млн гектаров, из которых 4,9 млн гектаров засеют яровыми культурами", – передает агентство.

Сергей Межин отметил, что аграрии активно проверяют технику – ее готовность, как и в прошлом году, превышает 90%. В регионе также сформирован необходимый запас расходных материалов и запчастей.

В период посевной кампании в полях края будет задействовано не менее 16 тысяч тракторов, более шести тысяч грузовых автомобилей, свыше 1,35 тысячи посевных комплексов и не менее восьми тысяч сеялок.