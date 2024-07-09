Алтайские депутаты подумают, как усилить защиту медиков от агрессивных жителей

На законодательном уровне в крае не раз затрагивали тему правовой защиты медиков

09 июля 2024, 16:30, ИА Амител

Машина скорой помощи / Фото: pxhere.com

В АКЗС рассмотрят дополнительные варианты защиты медицинских работников в связи с участившимися случаями нападения на них, сообщил в своем Telegram-канале депутат Денис Голобородько.

Голобородько напомнил, что накануне пьяный житель, к которому приехала бригада неотложной помощи из Троицкой ЦРБ, начал вести себя агрессивно и несколько раз ударил фельдшера.

"На законодательном уровне не раз затрагивали тему правовой защиты медиков. Отдельно прописали право получения медиками бесплатной юридической помощи по вопросам защиты чести, достоинства и деловой репутации. Возможно, в связи с участившимися случаями нападения на медицинских работников стоит расширить эти права и предусмотреть оказание бесплатной юрпомощи при необходимости возмещения вреда здоровью, связанному с профессиональной деятельностью медиков. С коллегами изучим вопрос, рассмотрим опыт других и проработаем соответствующие поправки совместно с правительством края", – написал парламентарий.

Напомним, в крае вопрос защиты медработников от агрессивных пациентов прорабатывается на разных уровнях. Например, бригадам скорой помощи в Барнауле начали выдавать нагрудные видеорегистраторы, в некоторых муниципалитетах бригады оснастили тревожными кнопками для вызова Росгвардии.