Маткапитал предложили увеличить до 1 млн рублей с 2024 года
Для положительного влияния на демографию в стране
28 августа 2023, 10:15, ИА Амител
В Госдуме предложили увеличить размер материнского капитала на первого, второго и третьего ребенка, сообщает RT.
"Законопроектом предлагается внести изменение, согласно которому размер маткапитала с 1 февраля 2024 года составит 756,7 тыс. рублей на первого ребенка и 1 млн рублей - на второго и третьего", — говорится в пояснительной записке.
В документе отмечается, что законопроект позволит не только оказать дополнительную помощь семьям, но и положительно повлиять на демографию в стране.
"Поддержать семьи с детьми и простимулировать семьи рожать детей", - пояснил депутат Госдумы Ярослав Нилов.
Ранее в Алтайском крае предложили разрешить семьям тратить маткапитал на подключение к воде и теплу.
10:35:54 28-08-2023
Ну камон... Затраты на ребенка до 18 лет, а чаще и до 23-25 эти суммы не покроют никак. Опять получат плодячку маргиналов. Опять же - а что там с доступностью медицины, дет. садов, школ и всяких развивашек? Или как обычно - государство вас рожать не просило? Я уже молчу о том, что будет, ежели ребенок родится, скажем так, не совсем здоровым. А от этого не застрахован никто. Ну и вишенкой на торте - в нынешней ситуации рожать...
11:25:10 28-08-2023
А будет ли переход количества в качество?
12:06:34 28-08-2023
Демография страны очень хорошо отражает правление Путина, будущее страны это иммигранты, уже сегодня по ощущениям их не менее 30%, запад очень любит Путина.
14:49:37 28-08-2023
Сделайте ежемесячные выплаты хорошие всем и родители сами решат на погашение ипотеки, на питание на медицину. А то ну есть этот капитал и даже уже два и потратить не можем. Жилье не нужно, а вот машина или ремонт или выплаты ежемесячные, ну очень надо