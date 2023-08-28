Маткапитал предложили увеличить до 1 млн рублей с 2024 года

Для положительного влияния на демографию в стране

28 августа 2023, 10:15, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Госдуме предложили увеличить размер материнского капитала на первого, второго и третьего ребенка, сообщает RT.

"Законопроектом предлагается внести изменение, согласно которому размер маткапитала с 1 февраля 2024 года составит 756,7 тыс. рублей на первого ребенка и 1 млн рублей - на второго и третьего", — говорится в пояснительной записке.

В документе отмечается, что законопроект позволит не только оказать дополнительную помощь семьям, но и положительно повлиять на демографию в стране.

"Поддержать семьи с детьми и простимулировать семьи рожать детей", - пояснил депутат Госдумы Ярослав Нилов.

Ранее в Алтайском крае предложили разрешить семьям тратить маткапитал на подключение к воде и теплу.