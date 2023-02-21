Алтайские должники по алиментам выплатили детям около 800 млн рублей в 2022 году

За уклонение от уплаты алиментов в 2022 году было возбуждено более двух тысяч административных дел

21 февраля 2023, 07:00, ИА Амител

Деньги / Фото: amic.ru

Судебные приставы Алтайского края заставили должников по алиментам выплатить детям 798 млн рублей в 2022 году. В 2021-м показатель был ниже – 577 млн рублей. Об этом рассказал главный судебный пристав Алтайского края Дмитрий Лабутин на пресс-конференции 20 февраля.

По его словам, остаток неоконченных исполнительных производств по алиментам в 2022 году сократился более чем на тысячу – с 18 249 до 17 172.

"Доля исполнительных производств, в рамках которых реализуются права на получение алиментов, составила 86 %", – отметил Дмитрий Лабутин.

Кроме того, в 2022 году приставы установили местонахождение более тысячи неплательщиков алиментов и разыскали 12 их машин.

Должники по алиментам, временно ограниченные в правах, заплатили 92 млн рублей.

За уклонение от уплаты алиментов было возбуждено более двух тысяч административных дел.

"В результате мер административного воздействия должниками по алиментам погашена задолженность в сумме 4,3 млн рублей. В результате применения мер уголовно-правового воздействия должники выплатили 3,4 млн рублей", – пояснил Дмитрий Лабутин.

В отношении тех, кто не платит деньги на содержание детей, возбудили 1,1 тысячи уголовных дел.

Чтобы помочь родителям найти средства на содержание своих детей, служба судебных приставов совместно с Центром занятости устраивали должников по алиментам на работу. Так, в прошлом году в Центр занятости обратилось 290 безработных мужчин, обязанных платить алименты. 32 из них удалось трудоустроить в Алтайском крае. Остальные, пояснил Дмитрий Лабутин, либо проходят переквалификацию и обучение, либо переехали в другой регион и трудоустроились там.

Напомним, что всего в 2022 году судебные приставы Алтайского края взыскали с должников 24,2 млрд рублей. Это почти на 15 млрд рублей больше, чем в 2021 году.