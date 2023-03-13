Алтайские дорожники показали, как сквозь снег расширяют Чуйский тракт

В туристический сезон трасса не справляется с транспортным потоком

13 марта 2023, 14:46, ИА Амител









Расширение Чуйского тракта / Упрдор "Алтай"

В Алтайском крае работы по расширению Чуйского тракта идут на шести участках – в Тальменском, Косихинском, Троицком, Зональном и Бийском районах, сообщает Упрдор "Алтай".

"Чуйский тракт соответствует нормативным требованиям на основной протяжённости, в крае этот показатель превышает 85%, но не справляется с пропуском ежегодно увеличивающегося транспортного потока, особенно в туристический сезон", – отметил начальник ведомства Анатолий Волков.

Где идут работы?

До конца 2023 года завершатся работы на участке от границы с Новосибирской областью в сторону Барнаула (км 135 – км 143) и перед Бийском (км 341 – км 344);

На маршруте Барнаул – Бийск идут работы на двух объектах. На участке с 234-го по 243-й км завершили переустройство линии связи, возводят земляное полотно и выполняют монтаж водопропускных труб. На отрезке км 250 – км 258 устройство земляного полотна выполнено более чем на 80%, в мае подрядчик планирует этот этап завершить и начать укладывать первые слои основания дороги.

"Объекты планируется ввести в строй в период с 2023 по 2025 год", – уточнил Волков.

Вскоре в крае разработают проектную документацию ещё на четыре участка общей протяжённостью 23 км – их включат в программу работ на следующие годы. Два участка находятся в Зональном районе, ещё два – в Бийском (от "четырёхполоски" до села Сростки).

Напомним, Чуйский тракт из Барнаула до Новосибирска планируют полностью расширить до четырёх полос.