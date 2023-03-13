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Алтайские дорожники показали, как сквозь снег расширяют Чуйский тракт

В туристический сезон трасса не справляется с транспортным потоком

13 марта 2023, 14:46, ИА Амител

В Алтайском крае работы по расширению Чуйского тракта идут на шести участках – в Тальменском, Косихинском, Троицком, Зональном и Бийском районах, сообщает Упрдор "Алтай".

"Чуйский тракт соответствует нормативным требованиям на основной протяжённости, в крае этот показатель превышает 85%, но не справляется с пропуском ежегодно увеличивающегося транспортного потока, особенно в туристический сезон", – отметил начальник ведомства Анатолий Волков.

Где идут работы?

  • До конца 2023 года завершатся работы на участке от границы с Новосибирской областью в сторону Барнаула (км 135 – км 143) и перед Бийском (км 341 – км 344);
  • На маршруте Барнаул – Бийск идут работы на двух объектах. На участке с 234-го по 243-й км завершили переустройство линии связи, возводят земляное полотно и выполняют монтаж водопропускных труб. На отрезке км 250 – км 258 устройство земляного полотна выполнено более чем на 80%, в мае подрядчик планирует этот этап завершить и начать укладывать первые слои основания дороги.

"Объекты планируется ввести в строй в период с 2023 по 2025 год", – уточнил Волков.

Вскоре в крае разработают проектную документацию ещё на четыре участка общей протяжённостью 23 км – их включат в программу работ на следующие годы. Два участка находятся в Зональном районе, ещё два – в Бийском (от "четырёхполоски" до села Сростки).

Напомним, Чуйский тракт из Барнаула до Новосибирска планируют полностью расширить до четырёх полос.

Комментарии 4

  • Пятнадцать лет назад губернатор Алтайского края разбился в Зональном районе, а они все никак не разработают документацию проекта расширения дороги. Только и хватило ума берёзы спилить вдоль дороги, да разуклонку обочины привести в соответствие с нормами, что бы не попасть под суд в качестве косьвинных соучастников ДТП.
    13 марта, Гость   Ответить
  • Делай, не делай, ... Все у Бийска в проект встанете!!!!, это наукоград детка!, мы решаем кто и когда поедет....
    13 марта, Гость   Ответить
  • Гость, вы о чем, мужчина? Чуйский тракт расширяют уже года 3-4, вы вообще катаетесь по нему? Половину в крае уже перестроили, сейчас дальше пошли. Только гундеть умеете, а глаза открыть и проехать - не судьба?
    13 марта, Гость   Ответить
  • одиннадцать км к зиме сделают! так до середины текущего века четырехполоску ждать будем. Как говорится: Можно бы лучше, но уже некуда. Так держать!
    13 марта, Гость   Ответить
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