Алтайские дорожники рассказали, когда отремонтируют дорогу до Телецкого озера

В этом году разберут дорожное покрытие на участке между сёлами Чоя и Советское

18 марта 2023, 07:01, ИА Амител









Дорога до Телецкого озера / Фото: alt.rosavtodor.gov.ru

В Республике Алтай отремонтируют 38-километровый участок Чуйского тракта на подъезде к Телецкому озеру, сообщает Упрдор "Алтай".

"Работы пройдут на отрезке, который начинается за селом Туньжа, далее проходит через сёла Чоя, Советское и Ишинск, заканчиваясь на Узлекском перевале (км 60 – км 80)", – уточнили в ведомстве.

Основание дороги усилят по методу холодной регенерации, затем уложат два слоя покрытия из асфальтобетона. Построят новые тротуары и линии электроосвещения, смонтируют барьерное ограждение и отремонтируют автобусные остановки.

Завершить работы планируют в 2025 году. В этом году разберут дорожное покрытие на участке после Чои до выезда из села Советское (км 68 – км 72), поднимут и расширят земляное полотно, чтобы привести параметры дороги в соответствие нормативным требованиям.

Ранее amic.ru рассказал, какие участки Чуйского тракта расширят в 2023 году и когда он будет четырёхполосным.