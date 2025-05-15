Алтайские эксперты высказались об идее упростить процедуры собраний собственников жилья

По их мнению, следует развивать культуру голосования, а не снижать легитимность решений

15 мая 2025, 16:13, ИА Амител

Строительство домов в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Госдума рассматривает возможность упрощения процедуры проведения общих собраний собственников жилья. В частности, в них хотят разрешить участвовать дистанционно, посредством видеосвязи, а также передавать право голоса доверенным лицам. Кроме того, предлагается снизить кворум для повторного собрания собственников при смене управляющей компании с 50 до 25%.

"Мы предлагаем сделать процесс проведения общих собраний более удобным, например, за счет использования онлайн-платформ с надежной системой аутентификации или проведения видеоконференций. Кроме того, мы рассматриваем вопрос предоставления жильцам возможности делегировать свое право голоса другому лицу, если они не могут присутствовать лично", – объяснял председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.

"Атмосфера" опросила алтайских экспертов по поводу инициативы. Например, директор компании "Коммунальная инициатива" Артем Гефнидер отметил, что текущая система голосования и так работает с трудом, из-за чего предлагаемая мера, скорее всего, существенно не улучшит ситуацию. Идея о передаче права голоса другому лицу также вызвала у него вопросы.

"Я регулярно провожу собрания жильцов и вижу, что активно участвуют в голосовании лишь около 10% собственников. Чтобы обеспечить кворум, приходится тратить много времени и сил на поиск и убеждение остальных, иногда даже выезжать за пределы города", – рассказал Гефнидер.

Глава "Коммунальной инициативы" добавил, что упрощение процедуры голосования не обязательно приведет к увеличению активности. По его мнению, те, кто сейчас не инициативны в этом вопросе, и дальше останутся в стороне. Однако есть риск, что изменения сыграют на руку мошенникам – группа лиц сможет организовать ТСЖ, легко собрав необходимые голоса.

Руководитель Алтайской ассоциации жилищного самоуправления Дмитрий Косов считает, что пока это лишь обсуждения и проекты – четкого понимания реализации инициативы нет.

"Если первое собрание собственников не состоялось из-за отсутствия кворума, то на повторном достаточно 25% голосов. Но как это будет работать в ГИС ЖКХ – большой вопрос. Предлагают видеоголосование, но это пока только "хотелки". Ни технической возможности, ни законодательной базы для этого нет. Похоже, наши законодатели, видя пассивность собственников, пытаются решить проблему голосования, вводя новые технологии и снижая кворум", – сказал эксперт.

Депутат Барнаульской городской думы, руководитель фракции "Единая Россия" Вячеслав Перерядов считает, что нужно не понижать планку легитимности решений, а развивать культуру активного участия и поддержки инициатив. По его мнению, следует создавать условия, в которых жильцы будут ощущать свою значимость и понимать, что могут повлиять на решение важных вопросов.

"Для этого стоит рассмотреть внедрение новых подходов, таких как онлайн-голосование с гарантированной аутентификацией через систему "Госуслуги" или платформы социальных сетей", – сказал Перерядов.

Депутат добавил, что вовлечение граждан в жизнь домов и районов является ключевым фактором для успешного повышения качества жизни в городах и развития местного самоуправления.