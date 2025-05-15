Алтайские эксперты высказались об идее упростить процедуры собраний собственников жилья
По их мнению, следует развивать культуру голосования, а не снижать легитимность решений
15 мая 2025, 16:13, ИА Амител
Госдума рассматривает возможность упрощения процедуры проведения общих собраний собственников жилья. В частности, в них хотят разрешить участвовать дистанционно, посредством видеосвязи, а также передавать право голоса доверенным лицам. Кроме того, предлагается снизить кворум для повторного собрания собственников при смене управляющей компании с 50 до 25%.
"Мы предлагаем сделать процесс проведения общих собраний более удобным, например, за счет использования онлайн-платформ с надежной системой аутентификации или проведения видеоконференций. Кроме того, мы рассматриваем вопрос предоставления жильцам возможности делегировать свое право голоса другому лицу, если они не могут присутствовать лично", – объяснял председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.
"Атмосфера" опросила алтайских экспертов по поводу инициативы. Например, директор компании "Коммунальная инициатива" Артем Гефнидер отметил, что текущая система голосования и так работает с трудом, из-за чего предлагаемая мера, скорее всего, существенно не улучшит ситуацию. Идея о передаче права голоса другому лицу также вызвала у него вопросы.
"Я регулярно провожу собрания жильцов и вижу, что активно участвуют в голосовании лишь около 10% собственников. Чтобы обеспечить кворум, приходится тратить много времени и сил на поиск и убеждение остальных, иногда даже выезжать за пределы города", – рассказал Гефнидер.
Глава "Коммунальной инициативы" добавил, что упрощение процедуры голосования не обязательно приведет к увеличению активности. По его мнению, те, кто сейчас не инициативны в этом вопросе, и дальше останутся в стороне. Однако есть риск, что изменения сыграют на руку мошенникам – группа лиц сможет организовать ТСЖ, легко собрав необходимые голоса.
Руководитель Алтайской ассоциации жилищного самоуправления Дмитрий Косов считает, что пока это лишь обсуждения и проекты – четкого понимания реализации инициативы нет.
"Если первое собрание собственников не состоялось из-за отсутствия кворума, то на повторном достаточно 25% голосов. Но как это будет работать в ГИС ЖКХ – большой вопрос. Предлагают видеоголосование, но это пока только "хотелки". Ни технической возможности, ни законодательной базы для этого нет. Похоже, наши законодатели, видя пассивность собственников, пытаются решить проблему голосования, вводя новые технологии и снижая кворум", – сказал эксперт.
Депутат Барнаульской городской думы, руководитель фракции "Единая Россия" Вячеслав Перерядов считает, что нужно не понижать планку легитимности решений, а развивать культуру активного участия и поддержки инициатив. По его мнению, следует создавать условия, в которых жильцы будут ощущать свою значимость и понимать, что могут повлиять на решение важных вопросов.
"Для этого стоит рассмотреть внедрение новых подходов, таких как онлайн-голосование с гарантированной аутентификацией через систему "Госуслуги" или платформы социальных сетей", – сказал Перерядов.
Депутат добавил, что вовлечение граждан в жизнь домов и районов является ключевым фактором для успешного повышения качества жизни в городах и развития местного самоуправления.
16:18:25 15-05-2025
Вот кому заняться нечем.
Сидит сейчас какой-нибудь «Атлант», к примеру, и радуется. Хорошо бы сделали так, чтобы можно было еще проще обводить собственников вокруг пальца.
16:38:56 15-05-2025
"Госдума рассматривает возможность упрощения процедуры проведения общих собраний собственников жилья. В частности, в них хотят разрешить участвовать дистанционно, посредством видеосвязи, а также передавать право голоса доверенным лицам. Кроме того, предлагается снизить кворум для повторного собрания собственников при смене управляющей компании с 50 до 25%"
Итак уже любое голосование де-факто фальсификация. Теперь это хотят узаконить де-юре
16:39:58 15-05-2025
хм.. т.е. сделают что 25% дома захотят( и проголосуют) например мраморные перилла /аквариум в холле/ хрустальные люстры на этажах - весь дом плати..
18:02:32 15-05-2025
Гость (16:39:58 15-05-2025) хм.. т.е. сделают что 25% дома захотят( и проголосуют) напр... Более того, высший пилотаж УК! Заинтересованные лица сейчас так и поступают: собирают подписи на какие-то расходы, потом подписавшимся бесплатно оказывают услуги, а тем, кто против, выставляют двойной счет за условные «хрустальные люстры, мраморные перила, аквариумы» и они оплачивают навязанные ненужные вещи за себя и за подписантов.
17:33:34 15-05-2025
Дело здесь не в том, как проголосуют, а как посчитают! Классика жанра! Необходимо создание отдельной спецплатформы (не госуслуги, в которых смешались кони, люди) с регистрацией собственников в госорганах. Происходит голосование, собственник участвует удаленно, можно лично подать голос через МФЦ для пожилых, технически осталых. Потом в автоматический подсчет анонимных голосов не может никто вмешаться, типа как в ЕГЭ. Я про себя скажу: не голосую. Потому что в листке надо написать номер паспорта и прочие персональные данные, образец подписи. Потом это попадет в руки неизвестно кого. Ещё управляшки устраивают "тайные голосования" от собственников: собирают подписи у своих сторонников, а остальных не оповещают о проведении такого собрания, 25% им в радость.
17:42:09 15-05-2025
Гость (17:33:34 15-05-2025) Дело здесь не в том, как проголосуют, а как посчитают! Класс... Голосование должно быть тайным от УК, потому что они реально мстят тем, кто против них.
17:54:36 15-05-2025
Гость (17:33:34 15-05-2025) Дело здесь не в том, как проголосуют, а как посчитают! Класс... Результаты голосования должны храниться на этой спецплатформе и при необходимости предоставляться органам власти, в правоохранительные органы, в суд. Потому что ныне УК приносят в различные инстанции липовые протоколы, что участвовали 99%, за увеличение платы услуг проголосовали 98%, и всё тип-топ! Кто на самом деле голосовал, сколько «за», сколько «против» - неизвестно. Из разговоров с соседями все против, или никакого голосования не было совсем, а УК предъявляет протокол! Управляющие компании должны быть выведены из процесса голосования и подсчета. Им только выдавать результат со спецплатформы.
18:21:46 15-05-2025
На Доске Почета Октябрьского района, что располагалась по ул. 80й Дивизии долгое время в первых рядах красовался портрет «старшей по дому». Пожилая дама успешно собирала подписи в пользу УК и в частных беседах не скрывала от жителей, даже бравировала, что «неподходящие» под интересы УК бюллетени собственников просто рвала на мелкие кусочки у себя дома.
18:50:29 15-05-2025
у нас на госуслугах проводят.
я с работы голосовал. или голосил.
19:41:47 15-05-2025
Мусик (18:50:29 15-05-2025) у нас на госуслугах проводят.я с работы голосовал. или г... А считает кто? Вот где собака порылась!)))
19:35:47 15-05-2025
голосование только с гарантированной аутентификацией через систему "Госуслуги"
19:55:25 15-05-2025
На самом деле проблема эта есть.
Хорошо тем комментаторам, у которых дом и придомовая территория или достался в хорошем состоянии, или есть активный человек, который всех теребит, и решает все эти вопросы...
В домах требующих ремонта, особенно где не два три подъезда, а восемь девять десять подъездов! Попробуй собери всех жильцов!?
Замучаешься!...
Когда в доме более менее все хорошо, то жильцы даже не замечают этого!...
00:38:17 16-05-2025
Гость (19:55:25 15-05-2025) На самом деле проблема эта есть. Хорошо тем комментатора... Вы знаете таких, у кого в доме более-менее хорошо? Только если новостройки, хотелось написать. Но и там полно проблем. Что касается голосования, то при существующей системе всё оно липовое. Всюду. Сверху до низу.
21:05:32 15-05-2025
Сумасшедшим бабкам активистам будет раздолье терроризировать УК и других собственников жилых и нежилых помещений в доме , будет как : лебедь , рак и щука.