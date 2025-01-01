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Алтайские мотострелки из зоны СВО поздравили жителей края с Новым годом

Они пожелали, чтобы в домах всегда были мир, забота и порядок

01 января 2025, 15:00, ИА Амител

Алтайские мотострелки из полка 1441 поздравили жителей края с Новым годом. Видео опубликовал Народный фронт на своей странице во "ВКонтакте".

"Пусть в вашем доме будет мир, забота, порядок и взаимопонимание! Пусть вера в лучшее никогда не покидает вас!" – пожелали бойцы.

В Народном фронте напомнили, что поддержать бойцов можно в рамках сбора "Все для Победы!".

Приемный пункт в Барнауле / Фото: amic.ru

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НОВОСТИОбщество

Алтайский край СВО Новый год
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Комментарии 4

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Гость

15:11:56 01-01-2025

Спасибо. Здоровья Вам, мира, добра и победы!

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Юс

15:45:22 01-01-2025

Братки, возвращайтесь скорее живыми и невредимыми!

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Барнаулец

17:45:36 01-01-2025

Низкий вам поклон от всех матерей! Спасибо, милые наши!!!

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Гость

19:27:57 01-01-2025

Храни вас бог

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