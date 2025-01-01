Алтайские мотострелки из зоны СВО поздравили жителей края с Новым годом
Они пожелали, чтобы в домах всегда были мир, забота и порядок
01 января 2025, 15:00, ИА Амител
Алтайские мотострелки из полка 1441 поздравили жителей края с Новым годом. Видео опубликовал Народный фронт на своей странице во "ВКонтакте".
"Пусть в вашем доме будет мир, забота, порядок и взаимопонимание! Пусть вера в лучшее никогда не покидает вас!" – пожелали бойцы.
В Народном фронте напомнили, что поддержать бойцов можно в рамках сбора "Все для Победы!".
Читайте также в сюжете: Новый год - 2025
15:11:56 01-01-2025
Спасибо. Здоровья Вам, мира, добра и победы!
15:45:22 01-01-2025
Братки, возвращайтесь скорее живыми и невредимыми!
17:45:36 01-01-2025
Низкий вам поклон от всех матерей! Спасибо, милые наши!!!
19:27:57 01-01-2025
Храни вас бог