Алтайские мотострелки из зоны СВО поздравили жителей края с Новым годом

Они пожелали, чтобы в домах всегда были мир, забота и порядок

01 января 2025, 15:00, ИА Амител

Алтайские мотострелки из полка 1441 поздравили жителей края с Новым годом. Видео опубликовал Народный фронт на своей странице во "ВКонтакте".

"Пусть в вашем доме будет мир, забота, порядок и взаимопонимание! Пусть вера в лучшее никогда не покидает вас!" – пожелали бойцы.

В Народном фронте напомнили, что поддержать бойцов можно в рамках сбора "Все для Победы!".