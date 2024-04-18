Нерестовый запрет на ловлю рыбы начнет действовать в Алтайском крае с 20 апреля

В этот период будет запрещено промышленное рыболовство

18 апреля 2024, 18:35, ИА Амител

Рыболовная удочка / Фото: pxhere.com

В Алтайском крае с 20 апреля начнет действовать нерестовый запрет на ловлю рыбы. Об этом сообщили в региональном Минприроды.

Запретные сроки для добычи водных биоресурсов:

с 20 апреля по 20 мая – в реке Оби с притоками и пойменными водными объектами;

с 25 апреля по 25 мая – в озерах Алтайского края, а также копанцах, соединяющих озера с полоями;

с 25 апреля по 10 июня – в Новосибирском водохранилище в административных границах Алтайского края.