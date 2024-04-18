Нерестовый запрет на ловлю рыбы начнет действовать в Алтайском крае с 20 апреля
В этот период будет запрещено промышленное рыболовство
18 апреля 2024, 18:35, ИА Амител
В Алтайском крае с 20 апреля начнет действовать нерестовый запрет на ловлю рыбы. Об этом сообщили в региональном Минприроды.
Запретные сроки для добычи водных биоресурсов:
с 20 апреля по 20 мая – в реке Оби с притоками и пойменными водными объектами;
с 25 апреля по 25 мая – в озерах Алтайского края, а также копанцах, соединяющих озера с полоями;
с 25 апреля по 10 июня – в Новосибирском водохранилище в административных границах Алтайского края.
"На всех водных объектах рыбохозяйственного значения и их частях в указанные сроки запрещается рыболовство, за исключением добычи водных биоресурсов одной донной или поплавочной удочкой и спиннингом (фидером) с берега (без применения плавучих средств) с общим количеством крючков не более двух штук на орудиях добычи (вылова) у одного гражданина", – сказано в сообщении.
19:35:22 18-04-2024
На блесну нельзя?
10:08:26 19-04-2024
Гость (19:35:22 18-04-2024) На блесну нельзя?... Вам нельзя.