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Нерестовый запрет на ловлю рыбы начнет действовать в Алтайском крае с 20 апреля

В этот период будет запрещено промышленное рыболовство

18 апреля 2024, 18:35, ИА Амител

Рыболовная удочка / Фото: pxhere.com
Рыболовная удочка / Фото: pxhere.com

В Алтайском крае с 20 апреля начнет действовать нерестовый запрет на ловлю рыбы. Об этом сообщили в региональном Минприроды.

Запретные сроки для добычи водных биоресурсов:

с 20 апреля по 20 мая – в реке Оби с притоками и пойменными водными объектами;

с 25 апреля по 25 мая – в озерах Алтайского края, а также копанцах, соединяющих озера с полоями;

с 25 апреля по 10 июня – в Новосибирском водохранилище в административных границах Алтайского края.

"На всех водных объектах рыбохозяйственного значения и их частях в указанные сроки запрещается рыболовство, за исключением добычи водных биоресурсов одной донной или поплавочной удочкой и спиннингом (фидером) с берега (без применения плавучих средств) с общим количеством крючков не более двух штук на орудиях добычи (вылова) у одного гражданина", – сказано в сообщении.

природа

Комментарии 2

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Гость

19:35:22 18-04-2024

На блесну нельзя?

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Гость

10:08:26 19-04-2024

Гость (19:35:22 18-04-2024) На блесну нельзя?... Вам нельзя.

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