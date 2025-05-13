Алтайские политики и общественники высказались о реестре должников по алиментам

Свою работу база злостных неплательщиков начнет уже 25 мая

13 мая 2025, 12:32, ИА Амител

Пустой кошелек / Фото: unsplash.com / Emil Kalibradov

С 25 мая в России начнет работать открытый реестр злостных неплательщиков алиментов. Это позволит общественности следить за ходом исполнительных производств, а в базе граждане будут оставаться до полного погашения долга. Для оперативного получения информации о трудоустройстве должников ФССП будет получать данные из других организаций. "Атмосфера" опросила алтайских политиков и общественников и узнала их мнение относительного социального нововведения.

Заместитель председателя АКЗС Денис Голобородько отметил, что сама идея реестра должников интересна и имеет большое значение для общества, поскольку вопрос о взыскании алиментов в России стоит достаточно остро.

"Данные об исполнительных производствах и раньше можно было найти в открытом доступе на сайте ФССП, однако предмет долга и сумма там не раскрывались, в отличие от нового реестра. Об эффективности принятого закона можно будет судить только спустя время, но введение таких дополнительных мер воздействия было необходимо, о чем красноречиво говорит статистика по должникам", – заявил Голобородько, добавив, что реестр будет способом морально-психологического давления на недобросовестных родителей.

Уполномоченный по правам человека в Алтайском крае Антон Васильев считает, что метод является лишь формой общественного осуждения, не предлагая при этом реального решения проблемы задолженности по алиментам.

"Реестр должников не устранит корень проблемы. Опыт показывает, что, несмотря на усилия взыскателей, значительная часть алиментов, предназначенных для содержания детей, остается невыплаченной. Уклоняющиеся от уплаты находят способы противодействовать государственным мерам. Этот реестр – скорее символическая мера, подобная "позорному столбу", – сказал Васильев.

Он добавил, что эффективность реестра можно будет увидеть лишь через время, однако, скорее всего, он не пробудит совесть у злостных неплательщиков. По мнению уполномоченного, решение лежит в области семейного воспитания и применения способов примирения супругов, поскольку невыплаты часто связаны с отсутствием общения между родителями и разрывом брака.

Председатель комитета АКЗС по социальной защите и занятости населения Ирина Солнцева отметила, что реестр должников позволит ускорить взыскание средств. Раньше приставам приходилось тратить много времени на запросы в Социальный фонд, что позволяло гражданам уклоняться от выплат.

Депутат Барнаульской городской Думы от "Единой России", председатель краевого Совета отцов Сергей Струченко также считает, что реестр повысит эффективность ведения исполнительного производства приставами. Кроме того, он способен создать должникам мотивацию исполнить свои обязанности.

Напомним, что закон о реестре должников по алиментам приняли в мае 2024 года. В него войдут сведения о должниках, привлеченных к административной или уголовной ответственности, и об объявленных в розыск. Документ устанавливает, что приставы будут в течение суток уведомлять должника о включении в реестр. Вносить данные о привлечении должника к административной или уголовной ответственности будут в течение пяти дней со дня поступления сведений к приставам.

Еще во время первого чтения законопроекта в 2023 году Минюст предполагал, что в него может попасть около 142 тысяч человек.