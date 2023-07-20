На Алтае бывший боксер избил фельдшера скорой помощи за вежливый отказ убрать машину

Медработника госпитализировали

20 июля 2023, 13:15, ИА Амител

Фото: pixabay.com

В алтайском городе Яровом мужчина избил фельдшера скорой помощи, сообщила очевидица телеграм-каналу "Инцидент Барнаул".

По словам женщины, 17 июля в момент погрузки пациента в автомобиль горожанин, проживающий в соседнем подъезде, с угрозами потребовал от бригады срочно убрать машину, сославшись на то, что якобы торопится домой и карета медиков ему загораживает проезд.

"После вежливого отказа без предупреждения мужчина (бывший боксер) набросился на фельдшера, который вынужден был уронить носилки с пациенткой", – отметила горожанка.

В итоге фельдшера госпитализировали второй бригадой скорой помощи вместе с пациенткой. У пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, также у него закрытый перелом костей носа и разбита губа.

"В курсе 22" со ссылкой на краевое ГУ МВД сообщает, что в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.

Ранее сообщили, что четыре человека пострадали в результате взрыва баллонов с газом на пляже в Яровом.