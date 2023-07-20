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На Алтае бывший боксер избил фельдшера скорой помощи за вежливый отказ убрать машину

Медработника госпитализировали

20 июля 2023, 13:15, ИА Амител

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В алтайском городе Яровом мужчина избил фельдшера скорой помощи, сообщила очевидица телеграм-каналу "Инцидент Барнаул".

По словам женщины, 17 июля в момент погрузки пациента в автомобиль горожанин, проживающий в соседнем подъезде, с угрозами потребовал от бригады срочно убрать машину, сославшись на то, что якобы торопится домой и карета медиков ему загораживает проезд.

"После вежливого отказа без предупреждения мужчина (бывший боксер) набросился на фельдшера, который вынужден был уронить носилки с пациенткой", – отметила горожанка.

В итоге фельдшера госпитализировали второй бригадой скорой помощи вместе с пациенткой. У пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, также у него закрытый перелом костей носа и разбита губа.

"В курсе 22" со ссылкой на краевое ГУ МВД  сообщает, что в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.

Ранее сообщили, что четыре человека пострадали в результате взрыва баллонов с газом на пляже в Яровом.

Яровое Происшествия

Комментарии 25

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Гость

13:29:23 20-07-2023

Народ всё злее и злее

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Гость

13:29:31 20-07-2023

УРОДЕЦ!!!

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Гость

13:31:32 20-07-2023

Ну не зря побои декриминализировали.

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Гость

22:34:47 20-07-2023

Гость (13:31:32 20-07-2023) Ну не зря побои декриминализировали.... Очередной «знаток». Побои не имеют характера вреда здоровью.

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Гость

13:53:04 20-07-2023

Яровое решило о себе напомнить)))))))))

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Гость

13:59:40 20-07-2023

Совсем озверели уже

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гость

14:49:56 20-07-2023

бывших боксёров не бывает. надо их на учет ставить как каратистов в совке

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Гость

14:51:04 20-07-2023

Гость (13:29:23 20-07-2023) Народ всё злее и злее... Не нужно обобщать. Отмороженных всегда хватало. Проверить на вменяемость, поставить на учет в психдиспансере и естественно лишить прав управления

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Гость

15:30:45 20-07-2023

что то тут не то. слабо верится , чтоб боксер кинулся на фельдшера, несущего носилки. не находите?

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Гость

15:57:28 20-07-2023

Гость (15:30:45 20-07-2023) что то тут не то. слабо верится , чтоб боксер кинулся на фе... У них кукуха отбитая, боксеры и не такое могут, поэтому верю.

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Юлия

16:01:41 20-07-2023

Ставить таких в базу и в дальнейшем отказывать таким в госпитализации при хоть каких условиях. Два-три случая и народ научиться думать

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Гость

16:21:54 20-07-2023

Аполитично рассуждаете, господа. Он что, депутату на ногу наступил или прокурора на дороге подрезал? Значит, по мнению полицаев, может гулять дальше. Ничего криминального...

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Гость

16:26:14 20-07-2023

Сколько знаю боксёров, в т.ч. бывших (а таих не бывает)- у всех лампочка стряхнута... совершенно неадекватные агрессивные и тупые гоблины.

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Гость

16:38:42 20-07-2023

Гость (16:26:14 20-07-2023) Сколько знаю боксёров, в т.ч. бывших (а таих не бывает)- у в... неадекватные агрессивные и тупые гоблины ------ А Николай Валуев депутат))))))))))

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Гость

17:04:22 20-07-2023

Гость (16:38:42 20-07-2023) неадекватные агрессивные и тупые гоблины ------ А Николай Ва... Он хорошо замоскировался.)

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Гость

09:20:27 21-07-2023

Гость (16:26:14 20-07-2023) Сколько знаю боксёров, в т.ч. бывших (а таих не бывает)- у в... Скажи мне кто твой друг и я скажу кто ты. Среди моего круга общения есть боксеры достигшие многого на интеллектуальном поприще. А если ты знаешь только отмороженных, ну.... читай первое предложение.

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Гость

09:38:49 21-07-2023

Гость (09:20:27 21-07-2023) Скажи мне кто твой друг и я скажу кто ты. Среди моего круга... Эти гоблины мне не друзья, эт раз, а два- и каких таких "интеллектуальных" высот достигли твои друзья с отбитым мозгом? Сами завязывают шнурки бантиком ? Или написали симфонию в трёх частях? Или избавились от присказки "ну , эта..."?

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Гость

18:35:12 20-07-2023

Годика два реального срока....и не ненадо домой торопиться

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Гость

18:40:19 20-07-2023

Плюс моральный ущерб от фельдшера , пациентки и ее родственников + материальные затраты по обоим экипажем....при хорошем юристе пара миллионов дуболома в чувство приведет.

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Надьен

19:37:46 20-07-2023

Десятку дать, никуда торопиться не надо будет зверюге этому

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Гость

23:59:32 20-07-2023

Брешут. Все проще было. Никаких носилок в тот момент не было.А машина действительно мешалась, и отъехать надо было метров 7-8

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Гость

09:49:54 21-07-2023

Тут может быть неоднозначная ситуация. Часто видел что водилы скорой ставят свое корыто как попало, встал все заткнул, хотя можно было встать нормально, не перекрывая проезд. Но им пофигу, они же скорая, паркуюсь как хочу и наплевать на всех. Самим им в первую очередь не нужно быть быдлом, а тут просто на такого же нарвался, табло ему и начистили.

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Гость

09:56:00 21-07-2023

Гость (09:49:54 21-07-2023) Тут может быть неоднозначная ситуация. Часто видел что водил... Простите, фельдшер неправильно запарковался и за это ему табло начистили? Да Вы, батенька, сказочный ..........

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Гость

09:58:03 21-07-2023

Гость (09:49:54 21-07-2023) Тут может быть неоднозначная ситуация. Часто видел что водил... Вы нормальный? А то, что при этом пострадал пациент - это что?.. Все хорошо, продолжаем? Не считая того, что кидаться с кулаками в ответ на непонравившееся поведение - это тоже не норма. Так что нет, увы вам. Все тут однозначно с т.з. УК. Вы, как я понимаю, тоже на людей с кулаками кидаетесь и считаете себя правым?

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Алексей

11:49:06 21-07-2023

Ставят они машины как необходимо. Это вы родились как попало.

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