На Алтае бывший боксер избил фельдшера скорой помощи за вежливый отказ убрать машину
Медработника госпитализировали
20 июля 2023, 13:15, ИА Амител
В алтайском городе Яровом мужчина избил фельдшера скорой помощи, сообщила очевидица телеграм-каналу "Инцидент Барнаул".
По словам женщины, 17 июля в момент погрузки пациента в автомобиль горожанин, проживающий в соседнем подъезде, с угрозами потребовал от бригады срочно убрать машину, сославшись на то, что якобы торопится домой и карета медиков ему загораживает проезд.
"После вежливого отказа без предупреждения мужчина (бывший боксер) набросился на фельдшера, который вынужден был уронить носилки с пациенткой", – отметила горожанка.
В итоге фельдшера госпитализировали второй бригадой скорой помощи вместе с пациенткой. У пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, также у него закрытый перелом костей носа и разбита губа.
"В курсе 22" со ссылкой на краевое ГУ МВД сообщает, что в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.
Ранее сообщили, что четыре человека пострадали в результате взрыва баллонов с газом на пляже в Яровом.
13:29:23 20-07-2023
Народ всё злее и злее
13:29:31 20-07-2023
УРОДЕЦ!!!
13:31:32 20-07-2023
Ну не зря побои декриминализировали.
22:34:47 20-07-2023
Гость (13:31:32 20-07-2023) Ну не зря побои декриминализировали.... Очередной «знаток». Побои не имеют характера вреда здоровью.
13:53:04 20-07-2023
Яровое решило о себе напомнить)))))))))
13:59:40 20-07-2023
Совсем озверели уже
14:49:56 20-07-2023
бывших боксёров не бывает. надо их на учет ставить как каратистов в совке
14:51:04 20-07-2023
Гость (13:29:23 20-07-2023) Народ всё злее и злее... Не нужно обобщать. Отмороженных всегда хватало. Проверить на вменяемость, поставить на учет в психдиспансере и естественно лишить прав управления
15:30:45 20-07-2023
что то тут не то. слабо верится , чтоб боксер кинулся на фельдшера, несущего носилки. не находите?
15:57:28 20-07-2023
Гость (15:30:45 20-07-2023) что то тут не то. слабо верится , чтоб боксер кинулся на фе... У них кукуха отбитая, боксеры и не такое могут, поэтому верю.
16:01:41 20-07-2023
Ставить таких в базу и в дальнейшем отказывать таким в госпитализации при хоть каких условиях. Два-три случая и народ научиться думать
16:21:54 20-07-2023
Аполитично рассуждаете, господа. Он что, депутату на ногу наступил или прокурора на дороге подрезал? Значит, по мнению полицаев, может гулять дальше. Ничего криминального...
16:26:14 20-07-2023
Сколько знаю боксёров, в т.ч. бывших (а таих не бывает)- у всех лампочка стряхнута... совершенно неадекватные агрессивные и тупые гоблины.
16:38:42 20-07-2023
Гость (16:26:14 20-07-2023) Сколько знаю боксёров, в т.ч. бывших (а таих не бывает)- у в... неадекватные агрессивные и тупые гоблины ------ А Николай Валуев депутат))))))))))
17:04:22 20-07-2023
Гость (16:38:42 20-07-2023) неадекватные агрессивные и тупые гоблины ------ А Николай Ва... Он хорошо замоскировался.)
09:20:27 21-07-2023
Гость (16:26:14 20-07-2023) Сколько знаю боксёров, в т.ч. бывших (а таих не бывает)- у в... Скажи мне кто твой друг и я скажу кто ты. Среди моего круга общения есть боксеры достигшие многого на интеллектуальном поприще. А если ты знаешь только отмороженных, ну.... читай первое предложение.
09:38:49 21-07-2023
Гость (09:20:27 21-07-2023) Скажи мне кто твой друг и я скажу кто ты. Среди моего круга... Эти гоблины мне не друзья, эт раз, а два- и каких таких "интеллектуальных" высот достигли твои друзья с отбитым мозгом? Сами завязывают шнурки бантиком ? Или написали симфонию в трёх частях? Или избавились от присказки "ну , эта..."?
18:35:12 20-07-2023
Годика два реального срока....и не ненадо домой торопиться
18:40:19 20-07-2023
Плюс моральный ущерб от фельдшера , пациентки и ее родственников + материальные затраты по обоим экипажем....при хорошем юристе пара миллионов дуболома в чувство приведет.
19:37:46 20-07-2023
Десятку дать, никуда торопиться не надо будет зверюге этому
23:59:32 20-07-2023
Брешут. Все проще было. Никаких носилок в тот момент не было.А машина действительно мешалась, и отъехать надо было метров 7-8
09:49:54 21-07-2023
Тут может быть неоднозначная ситуация. Часто видел что водилы скорой ставят свое корыто как попало, встал все заткнул, хотя можно было встать нормально, не перекрывая проезд. Но им пофигу, они же скорая, паркуюсь как хочу и наплевать на всех. Самим им в первую очередь не нужно быть быдлом, а тут просто на такого же нарвался, табло ему и начистили.
09:56:00 21-07-2023
Гость (09:49:54 21-07-2023) Тут может быть неоднозначная ситуация. Часто видел что водил... Простите, фельдшер неправильно запарковался и за это ему табло начистили? Да Вы, батенька, сказочный ..........
09:58:03 21-07-2023
Гость (09:49:54 21-07-2023) Тут может быть неоднозначная ситуация. Часто видел что водил... Вы нормальный? А то, что при этом пострадал пациент - это что?.. Все хорошо, продолжаем? Не считая того, что кидаться с кулаками в ответ на непонравившееся поведение - это тоже не норма. Так что нет, увы вам. Все тут однозначно с т.з. УК. Вы, как я понимаю, тоже на людей с кулаками кидаетесь и считаете себя правым?
11:49:06 21-07-2023
Ставят они машины как необходимо. Это вы родились как попало.