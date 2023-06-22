Алтайские политики высказались о проблеме почтового кризиса в регионе

"Оптимизация" зарплат почтальонов может привести к массовому закрытию отделений. Губернатор и депутаты считают, что этого допускать нельзя

22 июня 2023, 19:31, ИА Амител

Фото: postrobot.ru

С 19 по 23 июня депутаты АКЗС участвуют в опросном голосовании, по итогам которого парламентарии могут направить обращение в правительство России и к гендиректору АО "Почта России" Михаилу Волкову. Темой обращения стали планы на массовое сокращение зарплат почтовых сотрудников в ряде районов региона. "Атмосфера" рассказала, что по этому вопросу и ситуации в почтовой отрасли думают краевые политики.

Губернатор Виктор Томенко

Глава региона напомнил, что почтальоны и муниципальные служащие играют важную роль в жизни Алтая, а отделения почты в небольших поселках – один из немногих островков цивилизации.

"Знаю и о непростой ситуации с муниципальными служащими. При большом уровне ответственности зарплаты некоторых специалистов чуть выше прожиточного минимума. В итоге у нас в крае сотни вакансий в сельсоветах и в районных администрациях остаются незакрытыми – такая работа совсем не выглядит привлекательной", – заявил он, добавив, что это отражается на жизни людей.

Депутат Госдумы от Алтайского края Иван Лоор

По словам Лоора, если руководство "Почты России" проведет "нормирование рабочего времени" с пересмотром штатного расписания и снижения зарплат почтальонам в районах, кадры просто уйдут из сферы. Вместе с этим почта является важным "жизнеобеспечивающим" звеном, учитывая, что 43% населения края живет в сельской местности.

Депутат АКЗС Максим Банных

Политик напомнил, что в Алейске, Алейском и Усть-Калманском районах, от которых он избран депутатом, более 50 почтовых отделений. По мнению Банных, почтальоны делают важную и ответственную работу.

"Достаточно сказать, что более 80% пенсионеров округа получают пенсию на почте – или в почтовом отделении, или почтальон приносит ее домой. Считаю, что ни о каком понижении зарплаты работникам почты не должно вестись речи", – сказал он.

Политик считает почту важной частью социальной инфраструктуры России, а во многих населенных пунктах альтернативы ей просто нет.

Руководитель фракции ЛДПР в АКЗС Владимир Семенов

Парламентарий напомнил, что во многих селах почта является единственным центром притяжения – там есть интернет, связь, магазин. Закрытие почты – катастрофа. При этом зарплата почтальонов находится на крайне низком уровне, а множество отделений и в текущей ситуации не могут укомплектоваться. В случае снижения зарплат в регионе начнут закрываться почтовые отделения.

Напомним, что ранее почтальоны Красногорского отделения почтовой связи в Алтайском крае пожаловались на то, что им собираются сократить заработную плату и рабочее время на 30%, хотя объем работы остается прежним.

Помимо почтальонов, которые собираются увольняться после очередной реформы почты, села могут остаться и без глав сельсоветов. Причина – низкие зарплаты. Сами руководители муниципалитетов подчеркивают: за небольшие деньги приходится брать на себя огромную ответственность.

О том, почему кадровый кризис назрел сразу в двух сферах и есть ли пути его решения, – в материале amic.ru.