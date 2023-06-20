Не только почтальоны. Почему районы Алтайского края могут лишиться глав сельсоветов?

Села могут серьезно обеднеть кадрами. Причина, как обычно, в деньгах

20 июня 2023, 12:15, ИА Амител

Фото: amic.ru

В районах Алтайского края сложилась очень тревожная кадровая ситуация. Помимо почтальонов, которые собираются увольняться после очередной реформы почты, села могут остаться и без глав сельсоветов. Причина – низкие зарплаты. Сами руководители муниципалитетов подчеркивают: за небольшие деньги приходится брать на себя огромную ответственность.

О том, почему кадровый кризис назрел сразу в двух сферах и есть ли пути его решения, – в материале amic.ru.

Доставить пенсию будет некому

"Почта России" проводит новую реформу, связанную с оплатой труда. Но изменения пока только усугубляют годами копившиеся проблемы, сообщают в российских регионах. Например, в Новосибирской области почтальонам приходится навязывать пенсионерам покупку продуктовых наборов, чтобы заработать, писал ранее портал "НГС". Также о резком сокращении ставок сообщают и во Владимирской области.

В Алтайском крае ситуация тоже непростая, а из-за реформы может еще и усугубиться. Сотрудников и так не хватает, так теперь им еще и уменьшают зарплату. Дело в том, что в начале 2023 года "Почта России" провела нормирование рабочего времени. В федеральном центре пришли к выводу, что якобы сотрудники загружены недостаточно. Из-за этого зарплату им стали начислять по-другому.

Теперь почтальоны получают лишь полставки, а все остальное должны "добирать" процентами с продаж товаров в почтовых отделениях.

Из-за этого новшества почтовые отделения в селах вообще могут вскоре исчезнуть, опасается спикер АКЗС Александр Романенко. А депутат краевого парламента Игорь Панарин сообщил, что сотрудники "Почти России" во многих районах уже планируют уволиться. В отдельных селах почтальонов может не остаться вообще.

Проблема становится все серьезнее. Например, в Топчихинском районе из-за увольнения служащих почты получить пенсию вовремя смогли не все, сообщают "Вести Алтай".

По поручению Виктора Томенко краевые депутаты готовят обращение в адрес руководства "Почты России" с просьбой разобраться в ситуации.

"Ответственность на нас большая, а на зарплату посмотришь – плакать хочется"

Кроме того, на низкий уровень оплаты труда жалуются и главы сельских советов. Руководители алтайских муниципалитетов сетуют: на них лежит огромная ответственность, но зарплата при этом очень маленькая. Зато велик риск "попасть" на штраф, если в селе случится какая-нибудь проблема.

"Зарплату бы немножечко повысили, очень просим! А то чуть что главы сельсоветов крайние, при наших-то полномочиях. Конечно, делаем все для того, чтобы село развивалось, ответственность на нас большая, а на зарплату посмотришь – плакать хочется", – прокомментировал ситуацию глава Хайрюзовского сельсовета Троицкого района Николай Камчатный.Если ситуацию не изменить, главы районов могут начать массово увольняться, констатирует глава Новотроицкого сельсовета Тальменского района Светлана Городецкая. Она призналась, что сама всерьез задумывается об увольнении. И подчеркнула, что вряд ли кто-то решится занять ее место при таком уровне зарплаты.

"Боюсь, что если ситуация не изменится, то в скором времени все рухнет. Сил столько работать за такие деньги просто нет, ведь чтобы выжить, приходится вести огороды и хозяйство. Полномочия мои истекают через два года, и оставить село не на кого. Горько, но другого выхода я не вижу", – написала в соцсетях Городецкая. Проблема с зарплатами глав сельсоветов существует не первый год, рассказал районной газете "Новое время" руководитель Немецкого национального района Иван Гаас. По его словам, решить ситуацию можно только на федеральном уровне. А если этого не сделать, то привлечь на муниципальную службу молодых и энергичных людей будет невозможно.

"С каждым годом становится все сложнее привлечь человека на муниципальную службу, в том числе и на должности главы сельской администрации, ведущих и главных специалистов. По факту все эти должности – огромный объем работы, высокая степень ответственности, постоянный надзор со стороны начальства и многочисленных контролирующих структур, а в сухом остатке у специалиста – зарплата, сопоставимая с зарплатой уборщицы, плюс пару тысяч за дополнительную нагрузку", – цитирует "Новое время" Гааса. Судя по комментариям в соцсетях, жители алтайских сел прекрасно понимают недовольство своих глав. А руководители сельсоветов надеются, что проблему в ближайшее время начнут решать.