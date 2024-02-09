Эксперты не исключают, что нынешний глава государства может набрать больше 80% голосов

09 февраля 2024, 12:05, Анастасия Чебакова

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

К выборам президента в марте 2024 года официально допустили четырех кандидатов: действующего главу государства Владимира Путина и трех представителей парламентских партий: либерал-демократа Леонида Слуцкого (кстати, накануне посетившего Барнаул), коммуниста Николая Харитонова и представителя "Новых людей" Владислава Даванкова. Никто из малых партий и самовыдвиженцев (кроме, понятно, Владимира Путина), не смог собрать нужное число подписей. Был ли шанс пройти отбор ЦИК у либерала Бориса Надеждина и остальных кандидатов и какие задачи они на самом деле выполняют в этой избирательной кампании, обсудили эксперты и политологи во время круглого стола, который прошел в Общественной палате Алтайского края.

"Стратегия оппозиции – кричать, что власть мешает"

Собственно, процедура сбора подписей для выдвижения в президенты, вернее ее сложность, и стала главной темой круглого стола. Уже известно, что процедуру регистрации не смог пройти ни один представитель малой партии, в том числе выдвинутый "Гражданской инициативой" Борис Надеждин и глава коммунистов России Сергей Малинкович, которые приблизились к этому этапу сильнее всех. В частности, в подписях Бориса Надеждина ЦИК забраковала 9,2 тысячи подписей при допустимых пяти тысячах.

Доцент кафедры философии и политологии Алтайского государственного университета Сергей Асеев подчеркнул: Надеждин должен был, в случае регистрации, выполнить роль консолидированного кандидата от оппозиции, а именно – от либерального крыла. Политолог напомнил, что кандидат неоднократно менял партийную принадлежность, и сейчас, в частности, является депутатом-списочником Долгопрудного от "Справедливой России".

"Надеждин всегда избирался только по спискам, его максимальный результат – 17%, он никак не позиционируется на федеральном уровне. Ключевая составляющая кампании – информационное сопровождение", – заключил Асеев.

Политтехнолог Константин Лукин обратил внимание, что представители Бориса Надеждина, в отличие от Сергея Малинковича, не присутствовали ни на одном заседании рабочей группы ЦИК, на которых рассматривалась правильность сбора подписей. При этом, как показывает практика, представители кандидата, присутствуя на заседании комиссии, получают возможность отстоять многие "спорные автографы" избирателей.

"Как часто бывает? Человек не расписал ручку, обвел букву несколько раз, и тогда "слетает" не только он сам, но и все остальные пять фамилий в подписном листе. И когда мы видим, что представители кандидата не пришли на комиссию и не обозначили, какой процент подписей попадает под технически несоответствующие, – это очень показательно. Но это дает повод политическим силам кричать, что им не дали шанса на прохождение. Мы называем это черными технологиями", – согласился с экспертом Асеев.

"Критиковать Избирком, кричать: "Власть нам мешает" – нормальная стратегия избирательной кампании, которую использует оппозиция, начиная с 90-х годов", – добавил Лукин.





Член Общественной палаты Юрий Овиденко напомнил об основных ошибках, которые допускают кандидаты при сборе подписей – это, например, неправильно заполненные паспортные данные и поля, помарки, ошибка в написании фамилии, даты.

"Могут быть ошибки не только в оформлении, говорилось даже об именах умерших людей. Также есть важное правило – подписи собираются только от лиц, проживающих в данном субъекте, которое, скорее всего, также нарушалось", – добавил эксперт Алексей Чесноков.

Как происходит проверка подписей кандидатов в президенты?



Кандидаты-самовыдвиженцы, например, Владимир Путин, обязаны предоставить от 300 тысяч до 315 тысяч подписей. Те, кто идет от партии, – от 100 тысяч до 105 тысяч.

На первом этапе ЦИК России проверяет количество листов с "автографами" и количество заявленных подписей. Затем с помощью генератора случайных чисел ЦИК отбирает 60 тысяч подписей, которые возьмет на проверку. После комиссия уже проверяет, правильно ли кандидаты оформили подписные листы, в которых содержится информация об избирателях и подписях. Проверка происходит с помощью специализированного программно-технического комплекса.

Подозрительные подписи изучает эксперт. Если он обнаружит в выборке более 5% недействительных "автографов", ЦИК проведет дополнительную проверку еще 30 тысяч подписей. Если в результате проверки их количество вновь превысит 5%, кандидату откажут в регистрации.

Остановились эксперты подробнее и на задачах, с которыми кандидаты зашли в предстоящую избирательную кампанию. Как заметил Сергей Асеев, алтайского депутата Сергея Малинковича можно рассматривать в качестве кандидата-спойлера от КПРФ. Политолог напомнил, что на губернаторских выборах в Алтайском крае Малинкович занял последнее, четвертое место с результатом 4,17%.

"Активность и ресурсы этой партии не дают оснований говорить о возможности увеличения поддержки ее малоизвестного кандидата", – заключил эксперт.

Задачи остальных кандидатов в нынешней избирательной кампании эксперт охарактеризовал так:

Николай Харитонов берет на себя удар (выдвигаясь кандидатом. – Прим. ред.) для сохранения определенного внутриструктурного статуса. При этом "переносить" (ожидать. – Прим. ред.) результат партии, полученный на выборах 2018 года, на предстоящий избирательный цикл нельзя, считает эксперт. В этот раз итоги будут куда скромнее, полагает он;

Леонид Слуцкий (ЛДПР) формирует свой образ лидера партии после смерти Владимира Жириновского. Эксперт напомнил, что результаты партии на парламентских выборах в последние годы падают (с 13,1% в 2016-м до 7,6% в 2021-м);

Владислав Даванков ("Новые люди") – закрепление партийного проекта и его лидеров в информационной повестке;

Рада Русских, блогер (не прошла регистрацию). Она стала еще одним "фрик"-кандидатом. Для нее выборы – способ раскрутки самой себя и бизнеса, считает политолог. По его мнению, блогер "вполне закономерно" не смогла собрать подписи, принеся в ЦИК 476 штук из требуемых 300 тысяч.

Асеев отметил, что электоральная поддержка представителей партий на фоне высокого рейтинга Владимира Путина – "очень скромная", и конкурировать политсилы будут не с ним, а между собой. Эксперт не исключает, что действующий президент может набрать более 80% голосов. Впрочем, на результат могут повлиять многие факторы, в том числе погода, считает он.

Как будут наблюдать за выборами президента в Алтайском крае?

Сейчас в Алтайском крае идет активная подготовка к организации наблюдения за выборами президента – эту работу проводит общественный штаб, который занимается подготовкой наблюдателей для избирательных участков и обучением технических специалистов для контроля над дистанционным электронным голосованием (ДЭГ).

Первый этап подготовки наблюдателей уже завершен. Они будут работать на всех избирательных участках региона.



"Работа идет по всей стране. В России подготовлено более 200 тысяч наблюдателей, у независимого общественного мониторинга пул экспертов уже составил более 800 человек. Это обеспечит законность, объективность и гласность процесса выборов", – сообщил Алексей Чесноков.

Всего к работе центра планируют привлечь 15 человек. Это члены Общественных палат Алтайского края, Барнаула, Бийска, Заринска, преподаватели Алтайского филиала РАНХиГС, АлтГУ, АлтГТУ. А также восемь независимых экспертов – политологи, юристы, программисты.