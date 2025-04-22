Алтайские предприниматели могут получить 15 млн рублей на развитие туризма

Соленые озера Алтайского края хотят сделать более привлекательными для туристов

22 апреля 2025, 11:14, ИА Амител

Туристы на озере / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Предприниматели могут выиграть грант на реализацию проектов в сфере туризма, рассказал Александр Барышников, начальник управления региона по развитию туризма и курортной деятельности. Сумма может составить от 10 до 15 миллионов рублей, однако 30% от стоимости проекта грантополучатель должен софинансировать. Радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул выяснила, какие именно инициативы бизнес может воплотить в жизнь, получив господдержку.

Одна из задач Алтайского края – сделать более привлекательными для туристов соленые озера. Уже в прошлом году начались работы по благоустройству пляжей на Яровом. На 22-м причале появились дорожки, скамейки и навесы от солнца. В этом году пляжную инфраструктуру продолжат развивать, говорит Александр Барышников:

"Мы планируем в первом полугодии объявить отбор на развитие пляжной инфраструктуры в Алтайском крае. Соответственно, так же, как и собственники Ярового, другие юридические лица, которые заняты именно развитием пляжного туризма в летний сезон, будут иметь возможность заявиться на этот отбор и получить государственную поддержку".

Грант могут выделить и на строительство сервисного блока с душевыми и туалетами – запрос на такие объекты есть. Помимо пляжного направления, государство планирует поддержать и другие виды деятельности в туризме. Объем помощи в этом году увеличен практически вдвое – до 150 миллионов рублей.

"Эти 150 миллионов рублей разбиваются по трем направлениям. Первое направление – это поддержка муниципальных образований по развитию их туристических центров. Второй год подряд эта поддержка реализуется. В этом году ее объем увеличен до 50 миллионов рублей. Конкурсный отбор уже состоялся, поступила единственная заявка – от столицы Алтайского края", – рассказал Александр Барышников.

Кроме турцентров в муниципалитетах будут поддержаны еще два направления. Первое – это кемпинги. Они должны соответствовать новым федеральным стандартам и параметрам. Второе – закуп туристического оборудования. Сюда относится все необходимое для водных сплавов, горнолыжных спусков и путешествий с палатками. На поддержку в этой сфере имеют право только предприниматели.

"Сейчас у нас в проекте документа предусматриваются ограничения, связанные с видами деятельности, которые осуществляет заявитель. То есть если это туроператорская деятельность, ОКВЭД 79, соответственно, ты проходишь и имеешь право претендовать на конкурсной основе на получение этой поддержки. Там достаточно короткий список, ограничения установлены", – пояснил Барышников.

Все перечисленное будет финансироваться из единой субсидии для региона. Но есть и другие проекты, на которые можно получить средства от государства. Помощь предлагают в создании или расширении фонда модульных некапитальных средств размещения. За прошлые два года на 800 миллионов рублей возвели более 500 таких номеров. Заявки на поддержку в этом году уже на рассмотрении в Министерстве экономики РФ.