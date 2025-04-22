Алтайские предприниматели могут получить 15 млн рублей на развитие туризма
Соленые озера Алтайского края хотят сделать более привлекательными для туристов
22 апреля 2025, 11:14, ИА Амител
Предприниматели могут выиграть грант на реализацию проектов в сфере туризма, рассказал Александр Барышников, начальник управления региона по развитию туризма и курортной деятельности. Сумма может составить от 10 до 15 миллионов рублей, однако 30% от стоимости проекта грантополучатель должен софинансировать. Радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул выяснила, какие именно инициативы бизнес может воплотить в жизнь, получив господдержку.
Одна из задач Алтайского края – сделать более привлекательными для туристов соленые озера. Уже в прошлом году начались работы по благоустройству пляжей на Яровом. На 22-м причале появились дорожки, скамейки и навесы от солнца. В этом году пляжную инфраструктуру продолжат развивать, говорит Александр Барышников:
"Мы планируем в первом полугодии объявить отбор на развитие пляжной инфраструктуры в Алтайском крае. Соответственно, так же, как и собственники Ярового, другие юридические лица, которые заняты именно развитием пляжного туризма в летний сезон, будут иметь возможность заявиться на этот отбор и получить государственную поддержку".
Грант могут выделить и на строительство сервисного блока с душевыми и туалетами – запрос на такие объекты есть. Помимо пляжного направления, государство планирует поддержать и другие виды деятельности в туризме. Объем помощи в этом году увеличен практически вдвое – до 150 миллионов рублей.
"Эти 150 миллионов рублей разбиваются по трем направлениям. Первое направление – это поддержка муниципальных образований по развитию их туристических центров. Второй год подряд эта поддержка реализуется. В этом году ее объем увеличен до 50 миллионов рублей. Конкурсный отбор уже состоялся, поступила единственная заявка – от столицы Алтайского края", – рассказал Александр Барышников.
Кроме турцентров в муниципалитетах будут поддержаны еще два направления. Первое – это кемпинги. Они должны соответствовать новым федеральным стандартам и параметрам. Второе – закуп туристического оборудования. Сюда относится все необходимое для водных сплавов, горнолыжных спусков и путешествий с палатками. На поддержку в этой сфере имеют право только предприниматели.
"Сейчас у нас в проекте документа предусматриваются ограничения, связанные с видами деятельности, которые осуществляет заявитель. То есть если это туроператорская деятельность, ОКВЭД 79, соответственно, ты проходишь и имеешь право претендовать на конкурсной основе на получение этой поддержки. Там достаточно короткий список, ограничения установлены", – пояснил Барышников.
Все перечисленное будет финансироваться из единой субсидии для региона. Но есть и другие проекты, на которые можно получить средства от государства. Помощь предлагают в создании или расширении фонда модульных некапитальных средств размещения. За прошлые два года на 800 миллионов рублей возвели более 500 таких номеров. Заявки на поддержку в этом году уже на рассмотрении в Министерстве экономики РФ.
11:16:30 22-04-2025
соль нынче подорожала?
13:02:41 22-04-2025
Musik (11:16:30 22-04-2025) соль нынче подорожала?... Туристо, налоги.
13:58:19 22-04-2025
Гость (13:02:41 22-04-2025) Туристо, налоги.... а ежели в измурудный пруд вывалить камаз соли - сойдет за море?
морские рыпки будут жить?
14:44:16 22-04-2025
Туризм, главное туризм. Туризм везде.
19:29:09 22-04-2025
Зачем? чтобы сколотили хибару, больше похожую на придорожный сортир и сдавали ее за бешеные деньги? Яровое и так уже в клоаку превратили!
09:42:28 23-04-2025
Гость (19:29:09 22-04-2025) Зачем? чтобы сколотили хибару, больше похожую на придорожный...
Как активно минусят будущие предприниматели-отельеры! Да даже хибару не сколотите. Пропьете и объявите себя банкротами!