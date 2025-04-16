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Алтайский край претендует на 350 миллионов рублей для создания бизнес-парка

Регион уже имеет успешный опыт в создании промышленных технопарков, поэтому правительство рассчитывает на федеральную субсидию

16 апреля 2025, 06:15, ИА Амител

Технопарк / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru
Технопарк / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Алтайский край в 2026 году будет претендовать на субсидию в размере 350 млн рублей из федерального бюджета на создание индустриального, агропромышленного, промышленного технопарка или бизнес-парка. Об этом в ходе интернет-форума на сайте регионального правительства сообщил начальник управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Антон Слободчиков. 

Общая стоимость проекта в случае его реализации составит не менее 625 млн рублей. Из них 350 млн рублей поступит из федерального центра, 87,5 млн рублей – софинансирование из бюджета Алтайского края, а остальные 187,5 млн – частные инвестиции, они должны составлять не менее 30% от стоимости проекта. Сейчас идет работа с потенциальными инвесторами, прорабатываются концепция технопарка и подбирается площадка для его реализации. Для получения субсидии необходимо направить пакет документов в Минэкономразвития РФ для участия в конкурсных процедурах. 

"Субсидия будет предоставлена в случае прохождения отбора, где проект Алтайского края будет конкурировать с другими регионами, в том числе с теми, в которых еще не было создано ни одного подобного объекта", – отметил Слободчиков. 

Напомним, Алтайский край уже имеет успешный опыт в создании промышленных технопарков. Именно этот опыт позволил правительству вновь рассчитывать на федеральную субсидию. 

С 2022 года в регионе функционирует промышленный технопарк машиностроительного профиля – "Юг Алтая" в Рубцовске. В этом году начали работу еще два объекта – технопарк биофармацевтического направления "Алтайбиотех" в Бийске и технопарк компонентного производства, металлообработки и НИОКР "Компонент" в Барнауле. На их создание было привлечено 1,5 млрд рублей из федерального бюджета и свыше 1 млрд рублей частных инвестиций.

Технопарк в Рубцовске. Фото: altairegion22.ru

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НОВОСТИОбщество
Алтайский край бизнес заводы

Комментарии 5

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Гость

08:35:15 16-04-2025

Только будем претендовать! Почему в заголовке опять выдаётся желаемое за действительное??

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Гость

09:44:15 16-04-2025

Гость (08:35:15 16-04-2025) Только будем претендовать! Почему в заголовке опять выдаётся... Дык 350 лямов.....! 😄 😄 😄

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Гость

12:24:36 16-04-2025

Скромность их украшает, могли заломить и 700 лямов.

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Гость

12:58:39 16-04-2025

Гость (12:24:36 16-04-2025) Скромность их украшает, могли заломить и 700 лямов.... Да, 350 "прихватизировать", а остальные 350 "освоить"!)

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Гость

18:26:19 16-04-2025

и нанять бомжей на труды, как они в центре на Деповской деревья пилили

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