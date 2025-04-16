Алтайский край претендует на 350 миллионов рублей для создания бизнес-парка
Регион уже имеет успешный опыт в создании промышленных технопарков, поэтому правительство рассчитывает на федеральную субсидию
16 апреля 2025, 06:15, ИА Амител
Алтайский край в 2026 году будет претендовать на субсидию в размере 350 млн рублей из федерального бюджета на создание индустриального, агропромышленного, промышленного технопарка или бизнес-парка. Об этом в ходе интернет-форума на сайте регионального правительства сообщил начальник управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Антон Слободчиков.
Общая стоимость проекта в случае его реализации составит не менее 625 млн рублей. Из них 350 млн рублей поступит из федерального центра, 87,5 млн рублей – софинансирование из бюджета Алтайского края, а остальные 187,5 млн – частные инвестиции, они должны составлять не менее 30% от стоимости проекта. Сейчас идет работа с потенциальными инвесторами, прорабатываются концепция технопарка и подбирается площадка для его реализации. Для получения субсидии необходимо направить пакет документов в Минэкономразвития РФ для участия в конкурсных процедурах.
"Субсидия будет предоставлена в случае прохождения отбора, где проект Алтайского края будет конкурировать с другими регионами, в том числе с теми, в которых еще не было создано ни одного подобного объекта", – отметил Слободчиков.
Напомним, Алтайский край уже имеет успешный опыт в создании промышленных технопарков. Именно этот опыт позволил правительству вновь рассчитывать на федеральную субсидию.
С 2022 года в регионе функционирует промышленный технопарк машиностроительного профиля – "Юг Алтая" в Рубцовске. В этом году начали работу еще два объекта – технопарк биофармацевтического направления "Алтайбиотех" в Бийске и технопарк компонентного производства, металлообработки и НИОКР "Компонент" в Барнауле. На их создание было привлечено 1,5 млрд рублей из федерального бюджета и свыше 1 млрд рублей частных инвестиций.
08:35:15 16-04-2025
Только будем претендовать! Почему в заголовке опять выдаётся желаемое за действительное??
09:44:15 16-04-2025
Гость (08:35:15 16-04-2025) Только будем претендовать! Почему в заголовке опять выдаётся... Дык 350 лямов.....! 😄 😄 😄
12:24:36 16-04-2025
Скромность их украшает, могли заломить и 700 лямов.
12:58:39 16-04-2025
Гость (12:24:36 16-04-2025) Скромность их украшает, могли заломить и 700 лямов.... Да, 350 "прихватизировать", а остальные 350 "освоить"!)
18:26:19 16-04-2025
и нанять бомжей на труды, как они в центре на Деповской деревья пилили