Алтайский край претендует на 350 миллионов рублей для создания бизнес-парка

Регион уже имеет успешный опыт в создании промышленных технопарков, поэтому правительство рассчитывает на федеральную субсидию

16 апреля 2025, 06:15, ИА Амител

Технопарк / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Алтайский край в 2026 году будет претендовать на субсидию в размере 350 млн рублей из федерального бюджета на создание индустриального, агропромышленного, промышленного технопарка или бизнес-парка. Об этом в ходе интернет-форума на сайте регионального правительства сообщил начальник управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Антон Слободчиков.

Общая стоимость проекта в случае его реализации составит не менее 625 млн рублей. Из них 350 млн рублей поступит из федерального центра, 87,5 млн рублей – софинансирование из бюджета Алтайского края, а остальные 187,5 млн – частные инвестиции, они должны составлять не менее 30% от стоимости проекта. Сейчас идет работа с потенциальными инвесторами, прорабатываются концепция технопарка и подбирается площадка для его реализации. Для получения субсидии необходимо направить пакет документов в Минэкономразвития РФ для участия в конкурсных процедурах.

"Субсидия будет предоставлена в случае прохождения отбора, где проект Алтайского края будет конкурировать с другими регионами, в том числе с теми, в которых еще не было создано ни одного подобного объекта", – отметил Слободчиков.

Напомним, Алтайский край уже имеет успешный опыт в создании промышленных технопарков. Именно этот опыт позволил правительству вновь рассчитывать на федеральную субсидию.

С 2022 года в регионе функционирует промышленный технопарк машиностроительного профиля – "Юг Алтая" в Рубцовске. В этом году начали работу еще два объекта – технопарк биофармацевтического направления "Алтайбиотех" в Бийске и технопарк компонентного производства, металлообработки и НИОКР "Компонент" в Барнауле. На их создание было привлечено 1,5 млрд рублей из федерального бюджета и свыше 1 млрд рублей частных инвестиций.