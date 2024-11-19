Алтайские предприятия освоили бережливое производство

Они завершают реализацию нацпроекта по производительности труда

19 ноября 2024, 17:10, ИА Амител

Представители компаний / Фото: КАУ "АКЦР"

В Алтайском крае завершилась 18-я волна национального проекта "Производительность труда". За шесть месяцев сотрудничества с Региональным центром компетенций местные предприятия успешно освоили принципы бережливого производства и достигли впечатляющих результатов.

Так, строительная компания "Жилищная инициатива" улучшила процесс внутренней отделки типового этажа многоквартирного дома. Благодаря грамотной организации хранения стройматериалов и сокращению времени их перемещения предприятие сократило время выполнения работ на 15,6%, а выработку увеличило на 13,3%.

"Национальный проект позволил нам посмотреть на реализацию процессов с другой стороны. Благодаря внедрению инструментов бережливого производства мы устранили потери, повысили производительность", – рассказал заместитель генерального директора по строительству Владимир Рябов.

По его словам, проект помог объединить сотрудников. Сейчас компания также модернизирует условия их работы.

На бийском котельном заводе "ЭнергоСтройДеталь" оптимизировали процесс изготовления коллекторов. В результате время производства на экспериментальном участке уменьшилось на 17,2%, уровень незавершенного производства снизился на 11,9%, производительность выросла на 10,7%.

А завод модульных котельных "Энергия" сосредоточился на производстве блочно-модульных котельных. Работники внедрили систему планирования производства, динамическое адресное хранение и инструментальный склад. В итоге время производства сократилось на 11,9%, незавершенное производство уменьшилось на 69,2%, а производительность возросла на 20,3%.

Компания на рынке уже десять лет. По словам ее учредителя Михаила Валеева, участие в нацпроекте позволило проанализировать работу, выявить слабые стороны и использовать инструменты бережливого производства для поиска новых возможностей для развития.

Резидент Алтайского кластера сельскохозяйственного машиностроения – компания "АСМ-Экспорт" достигла значительных результатов в производстве конвейерных зерносушилок. Благодаря внедрению системы динамического адресного хранения и оптимизации подготовительного этапа сборки корпусов время производства сократили на 41%, уровень незавершенного производства упал на 33%, а производительность выросла на 38%.

Генеральный директор компании Алексей Бурдовицын рассказал, что в условиях современного рынка необходимо быть конкурентоспособным и постоянно развиваться, чтобы оставаться на плаву. Участие в нацпроекте оказалось успешным и в компании увидели реальные изменения. Там продолжат поддерживать и совершенствовать работу над улучшениями.

Далее предприятия будут распространять полученный опыт на другие производственные процессы. В течение следующих двух с половиной лет они продолжат обучение сотрудников методам бережливого производства, только уже с помощью внутренних инструкторов.

Важно отметить, что компании "АСМ-Экспорт" и "ЭСД-БиКЗ" также активно развивают экспортную деятельность, продавая свою продукцию на международном рынке. Это помогает достичь целей национального проекта "Международная кооперация и экспорт".

Национальный проект "Производительность труда" реализуют в Алтайском крае с 2019 года. 18-я волна проекта стала последней в 2024 году.