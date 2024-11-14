Алтайский край лидирует в рейтинге производительности труда по итогам 2023 года

Регион вошел в группу из 32 ведущих субъектов страны

14 ноября 2024, 16:10, ИА Амител

Повышение производительности / Фото: freepik.com

Алтайский край продолжает демонстрировать хорошую динамику в повышении производительности труда, став лидером вместе с другими 32 регионами России по итогам национального проекта "Производительность труда" за 2023 год.

Рейтинг, опубликованный Министерством экономического развития РФ, составили на основе 20 показателей, сгруппированных по трем основным направлениям:

формирование культуры производительности труда, оценивающее вовлеченность региональных предприятий в проект и их усилия по улучшению производственных процессов;

использование инфраструктуры и мер поддержки, направленных на развитие и эффективное функционирование предприятий;

региональная эффективность и дисциплина, отражающая степень достижения целей по улучшению производственных показателей.

"Такой временной лаг по представлению результатов оценки реализации мероприятий нацпроекта за предыдущий год связан с длительностью расчета важного показателя – уровня достижения целей в части прироста производительности труда на предприятиях-участниках из данных Федеральной налоговой службы. В Алтайском крае он составил 63,9% при плановом значении 50%", – пояснил замминистра экономического развития Алтайского края Сергей Кореннов.И действительно, алтайские предприятия активно вовлечены в процесс повышения производительности труда. В регионе реализуют различные инициативы, направленные на развитие компетенций в области бережливого производства.

Напомним, недавно три предприятия Алтайского края направили своих сотрудников в Школу тренеров, где они изучили основы бережливого производства. В проекте приняли участие более 50 компаний со всей страны, обучение провели в формате лекций, дискуссий и обмена опытом.

Кроме того, в регионе увеличилось количество инструкторов по бережливому производству с запланированных 78 до 90 специалистов. Это позволило расширить обучение сотрудников на местах. Инструкторы получили знания в Федеральном центре компетенций и теперь разрабатывают и внедряют практические решения по оптимизации процессов на предприятиях.

Не только действующие специалисты, но и будущие кадры осваивают бережливые технологии. В октябре в Алтайском крае прошла деловая игра, в ходе которой студенты изучили принципы бережливых технологий. Такие навыки приобретают все большее значение на предприятиях. В связи с этим образовательные учреждения проявляют растущий интерес к проведению деловых игр для студентов, отметил Сергей Кореннов.

Как ранее сообщал amic.ru, компании региона приглашают принять участие в форуме "Производительность труда и наставничество", который пройдет в Московской области. Мероприятие соберет более 700 представителей бизнеса со всей России, которые обсудят важность наставничества как метода повышения производственной эффективности и профессионального роста сотрудников. На форуме выступят более 40 экспертов, имеющих богатый опыт в создании и внедрении успешных систем наставничества.

Национальный проект "Производительность труда" направлен на увеличение производительности на средних и крупных предприятиях несырьевых отраслей экономики, включая такие сферы, как обрабатывающее производство, строительство, транспорт, сельское и лесное хозяйство, торговля и туризм. Участниками проекта могут быть компании с годовой выручкой от 400 млн рублей (для туристической отрасли – от 180 млн рублей).