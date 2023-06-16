На Алтае прошел слет тренеров и инструкторов по бережливому производству

Они учились учить сотрудников компаний, которые участвуют в нацпроекте "Производительность труда"

16 июня 2023, 11:05, ИА Амител

Фото: ackr22.ru

7-8 июня в Белокурихе прошел Третий слет внутренних тренеров и инструкторов по бережливому производству предприятий – участников национального проекта "Производительность труда". Организатором выступило Министерство экономического развития Алтайского края при поддержке КАУ "Алтайский центр кластерного развития".

Главная задача слета – повышение компетенций в построении процесса обучения сотрудников, поддержание и стимулирование вовлеченности персонала предприятий в росте эффективности производственных процессов.

И это очень важное мероприятие не только для тех компаний, кто только начал участие в нацпроекте, но и тех, кто уже завершил. Это подчеркнул заместитель министра экономического развития Алтайского края, начальник управления инновационного развития и кластерной политики Сергей Кореннов.

Участие в слете приняли представители 23 предприятий – участников национального проекта.

"Слет внутренних тренеров – это всегда насыщенная программа, высокий уровень профессионализма спикеров, невероятно дружественная атмосфера, ориентированная на предприятия, которые хотят совершенствоваться и оставаться безусловными лидерами изменений", – отметила руководитель проектов по развитию производственной системы ООО "Сибэнергомаш – БКЗ" Елена Стружук.

Участники посетили мастер-классы, где рассмотрели проблемы работы с возражениями, мотивацию и адаптацию новых сотрудников, изучили эффективные практики внедрения инструментов бережливого производства. А также рассмотрели способы и приемы профилактики профессионального выгорания и управления стрессом.

В качестве спикеров выступили Елена Стецюк, директор Регионального центра компетенций Хабаровского края в сфере производительности труда, Наталия Минаева, к.п.н., доцент кафедры гуманитарных дисциплин факультета рыночных технологий Института отраслевого менеджмента РАНХиГС (г. Москва), а также эксперт в области HR и управления персоналом Ольга Антошина и руководители проектов РЦК Алтайского края Елена Моргуль и Дмитрий Печенин.

Как стать участником нацпроекта?

Национальный проект "Производительность труда" направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-65-39, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.