На Алтае прошел слет тренеров и инструкторов по бережливому производству
Они учились учить сотрудников компаний, которые участвуют в нацпроекте "Производительность труда"
16 июня 2023, 11:05, ИА Амител
7-8 июня в Белокурихе прошел Третий слет внутренних тренеров и инструкторов по бережливому производству предприятий – участников национального проекта "Производительность труда". Организатором выступило Министерство экономического развития Алтайского края при поддержке КАУ "Алтайский центр кластерного развития".
Главная задача слета – повышение компетенций в построении процесса обучения сотрудников, поддержание и стимулирование вовлеченности персонала предприятий в росте эффективности производственных процессов.
И это очень важное мероприятие не только для тех компаний, кто только начал участие в нацпроекте, но и тех, кто уже завершил. Это подчеркнул заместитель министра экономического развития Алтайского края, начальник управления инновационного развития и кластерной политики Сергей Кореннов.
Участие в слете приняли представители 23 предприятий – участников национального проекта.
"Слет внутренних тренеров – это всегда насыщенная программа, высокий уровень профессионализма спикеров, невероятно дружественная атмосфера, ориентированная на предприятия, которые хотят совершенствоваться и оставаться безусловными лидерами изменений", – отметила руководитель проектов по развитию производственной системы ООО "Сибэнергомаш – БКЗ" Елена Стружук.
Участники посетили мастер-классы, где рассмотрели проблемы работы с возражениями, мотивацию и адаптацию новых сотрудников, изучили эффективные практики внедрения инструментов бережливого производства. А также рассмотрели способы и приемы профилактики профессионального выгорания и управления стрессом.
В качестве спикеров выступили Елена Стецюк, директор Регионального центра компетенций Хабаровского края в сфере производительности труда, Наталия Минаева, к.п.н., доцент кафедры гуманитарных дисциплин факультета рыночных технологий Института отраслевого менеджмента РАНХиГС (г. Москва), а также эксперт в области HR и управления персоналом Ольга Антошина и руководители проектов РЦК Алтайского края Елена Моргуль и Дмитрий Печенин.
Как стать участником нацпроекта?
Национальный проект "Производительность труда" направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.
Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).
Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-65-39, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.
11:15:20 16-06-2023
Кто сам не умеет, тот учит....
12:23:12 16-06-2023
Сколько же бездельников на шее у трудового народа...
13:43:21 16-06-2023
Гость (12:23:12 16-06-2023) Сколько же бездельников на шее у трудового народа...... Это точно - слет дармоедов.
12:30:27 16-06-2023
Сколько же бездельников - слишком много
12:30:45 16-06-2023
А чё в Белокурихе , а не на Кипре? Ни шинном уже внедрили. Идиотизм полнейший.
12:58:18 16-06-2023
На слет было потрачено в 10 раз больше средств чем они смогли сэкономить на производстве?
13:57:01 16-06-2023
Сертификаторы. Обучатели. Пожарные. Экологи. Рекламщики. .. вокруг любого бизнеса вьётся тьма всяких ненужных с точки зрения бизнеса побирушек, ничего не производящих и, зачастую, не понимающих сути "обслуживаемого" предприятия...
14:12:43 16-06-2023
Пастух пасет стадо овец на обочине дороги.Рядом притормаживает новенький джип-Чероки.Из джипа выходит молодой человек в костюме от Бриони, туфлях от Церрути, RAY-Ban очках, галстуке от YSL и спрашивает пастуха:"Давай, если я угадаю сколько у тебя овец в стаде, ты мне одну отдашь?" Пастух подумал и согласился. Молодой человек припарковывает машину, подсоединяет нотбук и мобильник, заходит на сайт NASA, сканирует картинку с пастбищем через GPS, открывает базу в Excel 60, выпечатывает отчет на 150 страницах на крутом мини-принтере. затем поворачивается к пастуху и говорит:" У тебя здесь ровно 1568 овец.".пастух подтверждает:"Точно". Молодой человек берет одну и загружает в багажник.тут пастух говорит: Давай, я угадаю, кем ты работаешь, а ты за это вернешь мою овцу?" "Ну, давай," - соглашается молодой человек. "Ты бизнес-тренер - говорит пастух "Точно, а как ты догадался?' 'Ну, это элементарно - во-первый, ты явился без предупреждения, во-вторых, мне пришлось тебе заплатить овцой за то, что я и без тебя знал. и в третьих, ты ничего не понимаешь в том, что я делаю - ты положил в багажник мою собаку.
15:34:53 16-06-2023
Гость (14:12:43 16-06-2023) Пастух пасет стадо овец на обочине дороги.Рядом притормажива... Прям в точку!!!!!!!!!!!!!
20:05:25 17-06-2023
Бездельники, дармоеды и полные идиоты- общее название этой компании
13:48:16 22-06-2023
Гость (20:05:25 17-06-2023) Бездельники, дармоеды и полные идиоты- общее название этой к... Бездельники и дармоеды - да, но не идиоты, ведь им за их треп деньги платят и не малые.