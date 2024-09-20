Алтайские предприятия учатся совершать сделки на электронной IT-витрине

17 сентября в Барнауле прошел семинар, на котором компании учили пользоваться новой платформой

20 сентября 2024, 11:40, ИА Амител

Обучающий семинар 17 сентября / Фото: alregn.ru

Алтайские бизнесмены теперь могут пользоваться бесплатной электронной торговой платформой для совершения быстрых и выгодных сделок. В Барнауле состоялся обучающий семинар-совещание "Витрина продукции и услуг Алтайского края. Практика использования электронной торговой платформы для совершения быстрых и выгодных сделок". Мероприятие прошло при поддержке Министерства экономического развития Алтайского края, Алтайпищепрома и ООО "РТС-тендер" в рамках реализации региональной дорожной карты по созданию "Витрины продукции и услуг Алтайского края" и включению ее в контур платформы "Большая Сибирь".

Что это за платформа?

Предпринимателям на семинаре рассказали, что "Витрина продукции и услуг Алтайского края" – это платформа, которая дает возможность производителям и предпринимателям Алтайского края совершать быстрые и выгодные сделки на государственном и коммерческом рынках. На витрине можно увидеть современный каталог товаров, работ и услуг для неограниченного круга покупателей, к которым относятся заказчики, закупающие продукты в небольшом количестве.

Как пояснили в Алтайпищепроме, "Витрина продукции и услуг Алтайского края" – это дополнительная возможность для продвижения продуктов алтайских производителей на российском рынке. Совместно с Минэкономразвития региона и ООО "РТС-Тендер" намерен провести серию обучающих семинаров для предприятий, чтобы как можно больше поставщиков смогли узнать о площадке и использовать ее возможности и преимущества". Следующий обучающий семинар запланирован на октябрь.

Обучающий семинар 17 сентября / Фото: alregn.ru

Причем Алтайский край стал первым регионом в России, где в прошлом году запустилась IT-платформа. Сейчас там размещено уже более 700 компаний, и весь функционал доступен им бесплатно.

"Данная витрина дает возможность расширить каналы реализации продукции, найти нового потребителя, а также оптимизировать снабжение, увеличив эффективность организации своей закупочной деятельности. Совокупный спрос на закупку продукции и услуг у заказчиков Алтайского края за 2023-2024 год составляет порядка 4 млрд рублей", – рассказал региональный руководитель направления электронной площадки "РТС-Тендер" Артур Колесниченко.

По его словам, в июне 2024 года на ресурсе запустилась витрина продукции и услуг Белоруссии. И сейчас российские бизнесмены могут купить товары белорусского производства. На этой витрине скоро появятся российские товары, и это должно помочь увеличить объемы международной торговли. Так, в будущем планируется запустить такую площадку вместе с Китаем.

Обучающий семинар 17 сентября / Фото: alregn.ru

Какие знания получили компании на семинаре?

В мероприятии поучаствовали десять алтайских производителей, среди которых хлебокомбинат "Алтайские закрома", Барнаульский молочный комбинат, Топчихинский мелькомбинат, КХ "Роса" и другие. Все они получили ответы на вопросы о том, с чего начать работу на витрине, как загрузить прайс-лист, создать заказ и приобрести продукцию, сколько стоит размещение на площадке, какая взимается комиссия и как совершать продажи и заключать договоры.

Заместитель директора по продажам ООО "Хлебокомбинат "Алтайские закрома" Маргарита Булавина отметила, что они платформой уже пользовались, выставляли свою продукцию на тендер, и потребители связывались с ними для заключения контрактов.

То есть сотрудники компании самостоятельно уже смогли изучить принципы работы витрины, однако семинар помог им расширить знания и научиться пользоваться инструментами на профессиональном уровне.

Обучающий семинар 17 сентября / Фото: alregn.ru

В КХ "Роса" также рассказали, что ранее уже работали с площадкой. "Платформа будет полезна тем, кто ищет конечного потребителя – не только по Алтайскому краю, но и по всей России. Сегодня хотим получить новые знания, опыт, обменяться мнениями с коллегами", – отметил начальник группы тендерных продаж компании Александр Барсуков.

Работать на витрине просто: нужно зарегистрироваться, добавить свои прайс-листы, найти партнеров, обсудить условия с в онлайн-чате и заключить договор.

Напомним, что платформа доступна по адресу: https://altairegion.rts-tender.ru/market/supplier. Сейчас на ней уже более 200 тысяч потенциальных компаний-покупателей, там было заключено более 300 тысяч договоров. Стоимость размещенных заказов составила свыше 100 млрд рублей, а стоимость состоявшихся сделок – более 50 млрд рублей.