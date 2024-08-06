Алтайские предприниматели рассказали, стоит ли передавать семейный бизнес детям

Некоторые считают, что только так можно продолжить дело, а другие ищут выход иным способом

06 августа 2024, 10:00, ИА Амител

Бизнес. Предприниматели / Фото: yanalya on Freepik

Нередко бизнесмены хотят передать свой бизнес детям. Стоит ли к этому стремиться? Как сообщает Business FM* Барнаул, недавно такую дискуссию провели в алтайском центре "Мой бизнес".

За привлечение детей к собственному делу высказалась предприниматель Наталья Земцова. Вместе с братом Константином они продолжили бизнес отца – это фитокомпания "Магия трав". Сегодня глава семейства Петр Александрович руководит производством, Константин занимается снабжением, сертификацией и регистрацией продуктов, а Наталья – генеральный директор компании. И к общему делу привлекают следующее, уже третье поколение.

"В рамках проекта "Семейные компании России" есть проект "Надежды бизнеса", в котором участвуют именно дети семей-компаний. Мой сын в нем участвовал, и я вижу, что половина детей порой даже не знают, чем занимаются их родители. Многие впервые на проекте узнают, а как дедушка открыл этот бизнес, а как это все происходило? И вот через эти истории они привлекаются. Прежде чем спрашивать, хочет ли ребенок продолжать дело, следует рассказать ему о нем, взяв его на производство и дав ему в нем какую-то работу", – сказала Земцова.

Одно из направлений бизнеса алтайского гончара Михаила Бывших и его супруги Екатерины напрямую связано с обучением младшего поколения – это гончарная школа. Однако предприниматель не уверен, что трое его собственных детей захотят профессионально заниматься лепкой из глины. Преемственность бизнеса он готов обеспечить с помощью запуска франшизы. Пусть это не наследники по крови, но люди, схожие по интересам и целеполаганию.

"Если мои дети не захотят быть участниками механизма управления этой системой, я думаю, что ничего страшного не произойдет. Все, что я хочу сделать, я сделаю сам. И каждый человек, я считаю, должен сделать сам, выполнить свою маленькую миссию", – сказал предприниматель.

Виталий Савинков вместе с братом Максимом руководит компанией по производству фотосепараторов "СиСорт". 1 июня на предприятии проводят семейный праздник: сотрудники приходят на работу вместе с дочками и сыновьями. Чтобы интересно показать ребятам, как сепаратор сортирует сыпучие материалы, бизнесмен придумал загрузить в него не пшеницу, а красные и зеленые драже M&M’s. Теперь дети Виталия Савинкова точно знают: папа работает в фирме по сортировке конфет. Предприниматель планирует привлекать младшее поколение в семейное дело только по интересу и принятию.

Но что, если дети не хотят продолжать семейный бизнес? По опыту бизнес-психолога Андрея Заостровского, наследники берут на себя этот груз, даже если мечтают совершенно о другом. Эксперт призвал не путать личное с профессиональным и честно говорить о своих желаниях.

"Да, они могут не согласиться, но они услышали. И этого достаточно. Это будет решение. А теперь смотрите, какой контекст: "Но если я перестану чувствовать вину, то тогда я буду предателем". Или: "Если я перестану чувствовать свою вину, то тогда мне нужно брать ответственность за свое решение". Ищите контекст. Потому что он является занозой для решения того или иного вопроса", – сказал специалист.

Заостровский уверен: детям предпринимателей, как и любым другим детям, важно дать проявить свои интересы. И в семейный бизнес следует вовлекать подрастающее поколение, только если интересы совпадают с родительскими. Иначе он может стать недолгосрочным, хоть и семейным проектом.

* Business FM ("Бизнес ФМ")