Алтайские приставы отложили взыскания с пострадавших от паводка должников

Жителям рассказали, куда можно обратиться, если исполнительные действия не были отложены

16 апреля 2024, 11:00, ИА Амител

Судебный пристав / Фото: r22.fssp.gov.ru

В Алтайском крае и других регионах на два месяца отложили исполнительные действия в отношении пострадавших от паводка должников, сообщает региональная ФССП.

Исполнительные производства в отношении должников будут отложены на основании сведений, предоставленных из администраций городов и районов, муниципалитетов и иных уполномоченных органов.

"Граждане, попавшие в зону затопления, в отношении которых исполнительные действия не были отложены, могут сообщить об этом представителям муниципальных органов власти или в подразделения службы судебных приставов и меры по отложению будут приняты", – уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в крае от воды освободились 1972 приусадебных участка и 735 жилых домов в 86 населенных пунктах. Более 160 человек, в том числе 30 детей, вернулись домой из пунктов временного размещения.