НОВОСТИОбщество

Алтайские приставы отложили взыскания с пострадавших от паводка должников

Жителям рассказали, куда можно обратиться, если исполнительные действия не были отложены

16 апреля 2024, 11:00, ИА Амител

Судебный пристав / Фото: r22.fssp.gov.ru
Судебный пристав / Фото: r22.fssp.gov.ru

В Алтайском крае и других регионах на два месяца отложили исполнительные действия в отношении пострадавших от паводка должников, сообщает региональная ФССП.

Исполнительные производства в отношении должников будут отложены на основании сведений, предоставленных из администраций городов и районов, муниципалитетов и иных уполномоченных органов.

"Граждане, попавшие в зону затопления, в отношении которых исполнительные действия не были отложены, могут сообщить об этом представителям муниципальных органов власти или в подразделения службы судебных приставов и меры по отложению будут приняты", – уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в крае от воды освободились 1972 приусадебных участка и 735 жилых домов в 86 населенных пунктах. Более 160 человек, в том числе 30 детей, вернулись домой из пунктов временного размещения.

Александр Куренков / Кадр: МЧС России

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НОВОСТИОбщество
Алтайский край Паводок долги
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Комментарии 1

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Гость

17:39:38 16-04-2024

Вот это гуманизм.

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