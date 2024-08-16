На Алтае возбудили дело на мать, оставившую троих детей без алиментов

Женщина должна была отдавать половину доходов на содержание несовершеннолетних

16 августа 2024, 15:00, ИА Амител

Судебный пристав / Фото: r22.fssp.gov.ru

В Алтайском крае возбудили уголовное дело на женщину из-за неуплаты алиментов на содержание двоих сыновей и дочери, сообщает региональное ФССП.

46-летняя жительница Славгорода должна была отдавать половину доходов на содержание троих детей, однако она этого не делала.

"Так как должница не приступила к исполнению судебного решения, а также не приняла меры к погашению образовавшейся задолженности, которая составила более 150 тысяч рублей, в отношении нее возбуждено уголовное дело по факту неуплаты средств на содержание детей", - рассказали в службе судебных приставов.

Уголовное дело направлено в суд. Женщине грозит: исправительные работы на срок до одного года, либо принудительные работы на тот же срок, либо арест на срок до трех месяцев, либо лишение свободы на срок до одного года.

Ранее в Барнауле женщина бросила пятерых детей и отказалась перечислять алименты.