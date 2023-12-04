Алтайские производители зерна получат дополнительно 550 млн рублей от правительства

Поддержка будет адресной, деньги крестьяне должны получить до 25 декабря

04 декабря 2023, 06:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Алтайский край получит 550 миллионов рублей субсидий на возмещение части затрат при производстве и реализации зерновых для крестьян. Суммарно на адресную помощь российским сельхозтоваропроизводителям правительство выделило 10 млрд руб. На Алтай средства должны поступить до 10 декабря. Об этом amic.ru рассказал заместитель председателя регионального правительства Александр Лукьянов.

Претендовать на эту поддержку смогут хозяйства, которые реализовывали пшеницу, рожь, кукурузу и ячмень в период с апреля по июль 2023 года.

"За каждую проданную тонну мы планируем компенсировать тысячу рублей, то есть 1:1. Однако если таких хозяйств окажется больше, чем мы предварительно оцениваем, коэффициент поддержки уменьшится. Наша задача – до 25 декабря довести аграриям выделенные Алтайскому краю средства", – говорит Александр Лукьянов.

Ранее премьер-министр Михаил Мишутин заявлял, что поддержку в приоритетном порядке должны получить аграрии, чьи доходы ниже среднероссийских, в том числе и из-за специфики климата, а также удаленности субъектов от морских портов, сообщал "Интерфакс".

О том, с какими результатами завершают аграрный год крестьяне Алтайского края, какие крупные инвестиционные проекты в сфере АПК будут реализованы в регионе и многом другом, читайте в большом интервью с Александром Лукьяновым на amic.ru.