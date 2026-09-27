Алтайские рыбаки показали богатый улов в конце сентября

Любители рыбалки поделились и местами хорошего клева

27 сентября 2026, 19:00, ИА Амител

Богатый улов рыбаков / Фото: Алтайское рыболовное сообщество

Рыбаки Алтайского края продолжают делиться снимками удачных уловов. Как они пишут в Алтайском рыболовном сообществе, рыбы достаточно во многих водоемах, поэтому жители края не упускают возможности в последние относительно теплые дни заняться любимым хобби.

Удачно рыбалка проходит на берегах Оби, на острове Невестинском, недалеко от Барнаула, который находится посреди реки, а также на озере Ераски в Калманском районе.

В качестве приманки участники сообщества рекомендуют использовать не только червей, но и опарышей и кукурузу.