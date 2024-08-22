Алтайские школы попали в рейтинг лучших в России

В топ по конкурентоспособности оказалось одно образовательное учреждение, а в списке по общему количеству выпускников — четыре

22 августа 2024, 18:34, ИА Амител

Школьные стулья / Фото: pxhere.com

Алтайские школы попали в рейтинг лучших школ России. Об этом сообщает рейтинговое агентство RAEX ("РАЭКС-Аналитика"), которое составило топ лучших образовательных учреждений страны.

В частности, барнаульская гимназия №42 попала в рейтинг по конкурентоспособности. В нем представляются школы с наибольшей долей выпускников, успешно поступающих в лучшие вузы России. Гимназия №42 заняла в нем 290 место из 300.

Также три барнаульские школы попали в топ-500 по общему количеству выпускников. 262 место занял лицей № 124, гимназия №42 — 302 место, а Алтайский краевой педагогический лицей-интернат — 359. Еще одна школа Алтайского края также есть в рейтинге — Бийский лицей-интернат расположился на 283 позиции.