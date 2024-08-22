Алтайские школы попали в рейтинг лучших в России
В топ по конкурентоспособности оказалось одно образовательное учреждение, а в списке по общему количеству выпускников — четыре
22 августа 2024, 18:34, ИА Амител
Алтайские школы попали в рейтинг лучших школ России. Об этом сообщает рейтинговое агентство RAEX ("РАЭКС-Аналитика"), которое составило топ лучших образовательных учреждений страны.
В частности, барнаульская гимназия №42 попала в рейтинг по конкурентоспособности. В нем представляются школы с наибольшей долей выпускников, успешно поступающих в лучшие вузы России. Гимназия №42 заняла в нем 290 место из 300.
Также три барнаульские школы попали в топ-500 по общему количеству выпускников. 262 место занял лицей № 124, гимназия №42 — 302 место, а Алтайский краевой педагогический лицей-интернат — 359. Еще одна школа Алтайского края также есть в рейтинге — Бийский лицей-интернат расположился на 283 позиции.
23:33:17 22-08-2024
на Алтае самая дорогая в РФ земля, квартиры и дома, а также и лучшие школы. Ну не удивительно. За уралом слишком-уж беспокойно, все сюда едут. У нас в школе уже 15 московских детей, переехали с родителями
09:37:59 23-08-2024
Гость (23:33:17 22-08-2024) на Алтае самая дорогая в РФ земля, квартиры и дома, а также ... В алтайском крае и в Республике Алтай наоборот одна из самых низких стоимость на землю, и по вашей логике зачем же этим москвичам переезжать на Алтай где образование сильно отличается от московского, из-за дорогой земли? Бред