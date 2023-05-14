Алтайские следователи рассказали, как обезопасить детей от падения из окон

В Следкоме заявили, что москитная сетка не защитит от падения

14 мая 2023, 07:40, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Следственном комитете Алтайского края призвали родителей беречь своих детей и не допускать того, чтобы они не падали из окон, поскольку причиной таких несчастных случаев, как правило, является беспечность именно со стороны взрослых.

В ведомстве заявили, что москитная сетка не защитит от падения – напротив, если малыш обопрётся на неё, то сетка не выдержит. Вместо этого нужно держать окна закрытыми, а также установить на них блокираторы.

"Большинство случаев падения происходит тогда, когда родители оставляют детей без присмотра. Не оставляйте маленьких детей одних. Отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы ребёнок не мог залезть на подоконник. Если вы что-то показываете ребёнку из окна – всегда крепко фиксируйте его, будьте готовы к резким движениям малыша, держите ладони сухими и не держите ребенка за одежду", – подчеркнули в СК.

В апреле барнаульские пожарные при помощи автовышки спасли ребёнка, стоящего на окне многоэтажки.