Пожарные спасли ребенка из окна барнаульской многоэтажки

В квартире находились трое несовершеннолетних без присмотра

20 апреля 2023, 14:15, ИА Амител

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В Барнауле пожарные при помощи автовышки спасли ребёнка, стоящего на окне многоэтажки. Об этом рассказали в региональном главке МЧС.

"На место был немедленно направлен расчёт пожарно-спасательной части № 1 Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, а также аварийно-спасательное подразделение города Барнаула. Действуя совместно с пожарными, барнаульские спасатели по автолестнице проникли в квартиру, где, как выяснилось, находились трое несовершеннолетних детей, взрослых не было", – сказано в сообщении.

Информацию о малыше в опасном положении спасатели получили от очевидцев. Благодаря оперативной реакции серьёзных последствий удалось избежать.