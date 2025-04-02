Алтайские спасатели дважды за ночь помогли медикам

Благодаря сотрудникам МЧС в больницу удалось доставить пожилого мужчину с инсультом

02 апреля 2025, 12:15, ИА Амител

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Алтайские пожарные ночью 2 апреля дважды помогли медикам, сообщили в краевом МЧС.

"В период весеннего таяния снегов проселочные дороги нередко становятся настоящим препятствием для автомобилистов", – отметили в ведомстве.

Так, в районе сел Первомайское и Голышево спасатели доставили врача к тяжелобольной женщине через непроезжий участок дороги. Пациентка вовремя получила необходимую помощь, госпитализация не потребовалась.

Еще один случай произошел в районе села Налобиха Косихинского района. Пожарные отбуксировали застрявший автомобиль скорой помощи, в котором до лечебного учреждения доставляли пожилого мужчину с инсультом.

Ранее, 27 февраля, в Камне-на-Оби спасатели помогли медикам в транспортировке больной пациентки. Женщине срочно потребовалась врачебная помощь из-за отека легкого, но прибывшие сотрудники скорой не смогли спустить пациентку с третьего этажа.