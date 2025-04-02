Алтайские спасатели дважды за ночь помогли медикам
Благодаря сотрудникам МЧС в больницу удалось доставить пожилого мужчину с инсультом
02 апреля 2025, 12:15, ИА Амител
Алтайские пожарные ночью 2 апреля дважды помогли медикам, сообщили в краевом МЧС.
"В период весеннего таяния снегов проселочные дороги нередко становятся настоящим препятствием для автомобилистов", – отметили в ведомстве.
Так, в районе сел Первомайское и Голышево спасатели доставили врача к тяжелобольной женщине через непроезжий участок дороги. Пациентка вовремя получила необходимую помощь, госпитализация не потребовалась.
Еще один случай произошел в районе села Налобиха Косихинского района. Пожарные отбуксировали застрявший автомобиль скорой помощи, в котором до лечебного учреждения доставляли пожилого мужчину с инсультом.
Ранее, 27 февраля, в Камне-на-Оби спасатели помогли медикам в транспортировке больной пациентки. Женщине срочно потребовалась врачебная помощь из-за отека легкого, но прибывшие сотрудники скорой не смогли спустить пациентку с третьего этажа.
12:42:26 02-04-2025
вообще-то сотрудники скорой и не помогают ни транспортировать, ни просто даже уложить больного в квартире.. даже если в экипаже три лба здоровых приедут, будут только пальцем тыкать, советами помогать.
16:51:55 02-04-2025
Гость (12:42:26 02-04-2025) вообще-то сотрудники скорой и не помогают ни транспортироват... А с чего вы взяли что медики должны на своём хребту таскать?
17:30:51 02-04-2025
Гость (12:42:26 02-04-2025) вообще-то сотрудники скорой и не помогают ни транспортироват... Пациенты жрут как не в себя, а потом "три здоровых лба" тащи ЭТО(((. Тащите себя сами.
13:00:15 02-04-2025
ну вот это нормально. дороги плохие, пациент много весит.
мчс молодцы конечно, да и ГАИ, когда едут мимо - всегда участвуют.
это много значит.
14:14:31 02-04-2025
Честь и Хвала!