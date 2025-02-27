На Алтае спасатели помогли медикам спустить с третьего этажа пациентку с отеком легкого

Женщине срочно требовалась врачебная помощь

27 февраля 2025, 16:15, ИА Амител

Кадр из видео: МЧС Алтайского края

В Камне-на-Оби спасатели помогли медикам в транспортировке больной пациентки, сообщили в МЧС Алтайского края.

Женщине срочно потребовалась врачебная помощь из-за отека легкого, но прибывшие сотрудники скорой не смогли спустить пациентку с третьего этажа.

"На помощь прибыли специалисты 54-й ПСЧ 8-го ПСО, транспортировали пожилую женщину и благополучно передали врачам", – рассказали в ведомстве.

Недавно в Бийске автомобиль скорой помощь забуксовал у дома пациентки.