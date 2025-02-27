На Алтае спасатели помогли медикам спустить с третьего этажа пациентку с отеком легкого
Женщине срочно требовалась врачебная помощь
27 февраля 2025, 16:15, ИА Амител
Кадр из видео: МЧС Алтайского края
В Камне-на-Оби спасатели помогли медикам в транспортировке больной пациентки, сообщили в МЧС Алтайского края.
Женщине срочно потребовалась врачебная помощь из-за отека легкого, но прибывшие сотрудники скорой не смогли спустить пациентку с третьего этажа.
"На помощь прибыли специалисты 54-й ПСЧ 8-го ПСО, транспортировали пожилую женщину и благополучно передали врачам", – рассказали в ведомстве.
Недавно в Бийске автомобиль скорой помощь забуксовал у дома пациентки.
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