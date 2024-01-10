Алтайские спасатели приступили к дежурству на трассах из-за надвигающегося урагана

Экстренные службы предупреждают жителей о высокой вероятности возникновения различных ЧС

10 января 2024, 14:43, ИА Амител

В Алтайском крае экстренные службы приступили к дежурству на участках трасс, где возможно осложнение обстановки из-за непогоды, сообщили в правительстве региона.

Напомним, в Алтайском крае 10 и 11 января ожидаются максимальные порывы ветра до 30 метров в секунду, а также сильная гололедица, метели, мокрый снег и дождь.

"В ряд районов края, где наиболее высокий риск происшествий, направлены специально сформированные группы. Специалисты МЧС, в том числе оперативные группы пожарно-спасательных гарнизонов, заблаговременно приступили к дежурству на особо опасных участках", – отметили в правительстве.

В усиленном режиме работают все подразделения систем энергообеспечения, дорожные службы. К возможным нестандартным ситуациям готовы все социальные объекты края и учреждения с круглосуточным пребыванием пациентов.

Экстренные службы предупреждают жителей о высокой вероятности возникновения различных ЧС: обрывов линий связи и электропередачи, падения деревьев и слабо закрепленных конструкций, срыва кровли со зданий, нарушения работы транспорта, дорожных и коммунальных служб, а также рост числа ДТП.

В случае возникновения нештатных ситуаций звоните на единый номер вызова экстренных служб 112.