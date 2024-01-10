Ураган приближается. Где в Алтайском крае ожидаются максимальные порывы ветра?

Синоптики прогнозируют две волны, когда ветер будет "сбивать с ног"

10 января 2024, 14:00, ИА Амител

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Ураган, из-за которого в Алтайском крае 10 и 11 января действует штормовое предупреждение, приближается: в западных районах ветер уже усилился до 15 метров в секунду. Однако его максимальные порывы ожидаются вечером в среду и во второй половине ночи на четверг. Об этом amic.ru рассказал дежурный синоптик регионального Гидрометцентра Эдуард Болгов.

"Мы прогнозируем две волны, во время которых скорость ветра на всей территории края превысит 20 метров в секунду. До ураганных значений он может усилиться по югу (Рубцовск, Змеиногорск, Усть-Калманка, Усть-Пристань. – Прим. ред.) и северо-западу (Камень-на-Оби, Баево, Хабары. – Прим. ред.), – сообщил Эдуард Болгов.

Помимо ветра, циклон принесет в регион к вечеру 10 января обильные снегопады и метели, а температура воздуха начнет расти. Ночью 11 января в Алтайском крае ожидается от -4 до -18 градусов, однако по югу столбики термометров могут подняться до 0...+2 градусов.

"В районах, где будет проходить узкий теплый сектор и температуры приблизятся к 0°С, возможен мокрый снег с дождем, как следствие, гололедные явления, налипание мокрого снега. К обеду 11 января непогода начнет стихать, а температура снова будет понижаться. К ночи на пятницу столбики термометров опустятся до -12...-17, а местами до -25 градусов. Днем 12 января ожидается -14...-19°С, местами по югу до -8°С", – рассказал дежурный синоптик.

Как ранее сообщал amic.ru, в Алтайском крае из-за непогоды введен режим повышенной готовности. Усилена работа аварийных бригад, чтобы в случае необходимости оперативно помогать жителям края справиться с последствиями ЧС. В региональном МЧС в условиях сильной непогоды автомобилистов просят воздержаться от дальних поездок.

Напомним, 19 ноября по территории Алтайского края пронесся ураган – скорость ветра на большей части региона составила 25-30 м/с. В Благовещенке он усилился до 32 м/с, страшнее всего было в Усть-Чарышской Пристани – здесь ураганный ветер дул со скоростью 35 м/с. Нанесенный ущерб социальным объектам составил миллионы рублей. Со зданий срывало кровли и обшивку, без света остались более 70 населенных пунктов, деревья ломало и вырывало с корнями – они падали на дома, автомобили и проезжую часть. Один человек погиб, еще 12 получили травмы.