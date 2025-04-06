Алтайские спасатели с начала суток потушили по меньшей мере 15 травяных пожаров
Специалисты госпожнадзора проводят рейды, пресекая нарушения
06 апреля 2025, 16:40, ИА Амител
Травяной пожар в Славгороде / Фото: МЧС Алтайского края
Не менее 15 возгораний травы и мусора потушили на территории Алтайского края за первую половину дня 6 апреля. Об этом рассказали в региональном МЧС.
В ведомстве отметили, что на территории края ведется активная профилактическая работа.
"Специалисты госпожнадзора совместно с сотрудниками правоохранительных органов проводят рейды, пресекая нарушения пожарной безопасности. Работают патрульные группы", – говорится в сообщении.
Сотрудники МЧС составили уже шесть протоколов по фактам нарушений правил пожарной безопасности, вынесли три предостережения.
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