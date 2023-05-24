Алтайские строители восстановили в ЛНР более 400 домов, школ и медучреждений

Только с начала 2023 года строители завершили работы на 114 объектах

24 мая 2023, 16:15, ИА Амител

Фото: sgd22.ru

Строители из Алтайского края в течение почти года помогают восстанавливать объекты социальной инфраструктуры и жильё на территории Славяносербского района ЛНР, сообщает региональный Минстрой.

"Восстановлено 19 социально значимых объектов, в том числе два дома культуры, семь школ, четыре детсада, одна амбулатория. Отремонтировано 74 многоквартирных дома и 292 объекта индивидуального жилищного строительства, 12 объектов электроэнергетики, три фельдшерско-акушерских пункта", – рассказали в министерстве.

Только с начала 2023 года алтайские строители завершили работы на 114 объектах.

Напомним, в июне 2022 года губернатор Алтайского края Виктор Томенко и глава администрации Славяносербского района Сергей Крамаренко подписали соглашение о сотрудничестве, предусматривающем и помощь в восстановлении.

Ранее Минстрой РФ рассказал о работе алтайских строителей по восстановлению ЛНР.