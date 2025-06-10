Лишь 6% опрошенных за летний сезон планируют получить более 100 тысяч рублей

10 июня 2025, 11:40, ИА Амител

Студент / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Сервис по поиску работы и персонала "Зарплата.ру" опросил студентов вузов и учащихся колледжей и выяснил, сколько молодых людей планируют подрабатывать летом, а также на какой заработок рассчитывают в этом сезоне.

Согласно результатам исследования, 65% студентов намерены подрабатывать этим летом. В основном опрошенные хотят устроиться:

курьерами (31%);

продавцами (16%);

упаковщиками (11%);

операторами контактных центров (10%);

официантами (10%);

работниками пляжей, выгульщиками животных, гидами, нянями, сотрудниками турбаз (небольшое количество).

"По мнению 31% студентов, в этом году на рынке труда много предложений летних подработок с хорошим заработком. 41% считает, что выбор есть, но вакансий с хорошим заработком значительно меньше, чем в прошлом году, а 28% респондентов уверены, что выбора предложений с хорошей оплатой в этом году нет", – говорится в исследовании.

Подработка летом – это (множественный выбор вариантов ответа):

возможность накопить деньги (73%);

материальная подстраховка (44%);

помощь родителям (16%);

возможность рассчитаться с долгами (15%);

возможность оплатить обучение (10%);

хобби (8%).

За летний сезон участники опроса планируют заработать:

до 50 000 рублей – 31%;

от 50 000 до 70 000 рублей – 52%;

от 70 000 до 100 000 рублей – 11%;

более 100 000 рублей – 6%.

Опрос проводился с 23 мая по 3 июня среди 1970 респондентов в возрасте 17–24 лет во всех федеральных округах РФ, в том числе и в Алтайском крае.