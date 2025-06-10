НОВОСТИОбщество

Алтайские студенты рассказали, кем будут подрабатывать летом и сколько хотят заработать

Лишь 6% опрошенных за летний сезон планируют получить более 100 тысяч рублей

10 июня 2025, 11:40, ИА Амител

Студент / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Студент / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Сервис по поиску работы и персонала "Зарплата.ру" опросил студентов вузов и учащихся колледжей и выяснил, сколько молодых людей планируют подрабатывать летом, а также на какой заработок рассчитывают в этом сезоне.

Согласно результатам исследования, 65% студентов намерены подрабатывать этим летом. В основном опрошенные хотят устроиться:

  • курьерами (31%);
  • продавцами (16%);
  • упаковщиками (11%);
  • операторами контактных центров (10%);
  • официантами (10%);
  • работниками пляжей, выгульщиками животных, гидами, нянями, сотрудниками турбаз (небольшое количество).

"По мнению 31% студентов, в этом году на рынке труда много предложений летних подработок с хорошим заработком. 41% считает, что выбор есть, но вакансий с хорошим заработком значительно меньше, чем в прошлом году, а 28% респондентов уверены, что выбора предложений с хорошей оплатой в этом году нет", – говорится в исследовании.

Подработка летом – это (множественный выбор вариантов ответа):

  • возможность накопить деньги (73%);
  • материальная подстраховка (44%);
  • помощь родителям (16%);
  • возможность рассчитаться с долгами (15%);
  • возможность оплатить обучение (10%);
  • хобби (8%).

За летний сезон участники опроса планируют заработать:

  • до 50 000 рублей – 31%;
  • от 50 000 до 70 000 рублей – 52%;
  • от 70 000 до 100 000 рублей – 11%;
  • более 100 000 рублей – 6%.

Опрос проводился с 23 мая по 3 июня среди 1970 респондентов в возрасте 17–24 лет во всех федеральных округах РФ, в том числе и в Алтайском крае.

Доставка игрушек / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

На Алтае ищут доставщика милых вручений за 270 тысяч рублей. Топ "дорогих" подработок

Помимо привычных вариантов, жители края могут найти и необычные вакансии
НОВОСТИОбщество
Алтайский край Работа студенты

Комментарии 2

Avatar Picture
Гость

11:59:40 10-06-2025

Хотеть не вредно- надо еще и делать.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:00:49 10-06-2025

Копейки. Жаль

  -10 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров