Алтайские студенты рассказали, кем будут подрабатывать летом и сколько хотят заработать
Лишь 6% опрошенных за летний сезон планируют получить более 100 тысяч рублей
10 июня 2025, 11:40, ИА Амител
Сервис по поиску работы и персонала "Зарплата.ру" опросил студентов вузов и учащихся колледжей и выяснил, сколько молодых людей планируют подрабатывать летом, а также на какой заработок рассчитывают в этом сезоне.
Согласно результатам исследования, 65% студентов намерены подрабатывать этим летом. В основном опрошенные хотят устроиться:
- курьерами (31%);
- продавцами (16%);
- упаковщиками (11%);
- операторами контактных центров (10%);
- официантами (10%);
- работниками пляжей, выгульщиками животных, гидами, нянями, сотрудниками турбаз (небольшое количество).
"По мнению 31% студентов, в этом году на рынке труда много предложений летних подработок с хорошим заработком. 41% считает, что выбор есть, но вакансий с хорошим заработком значительно меньше, чем в прошлом году, а 28% респондентов уверены, что выбора предложений с хорошей оплатой в этом году нет", – говорится в исследовании.
Подработка летом – это (множественный выбор вариантов ответа):
- возможность накопить деньги (73%);
- материальная подстраховка (44%);
- помощь родителям (16%);
- возможность рассчитаться с долгами (15%);
- возможность оплатить обучение (10%);
- хобби (8%).
За летний сезон участники опроса планируют заработать:
- до 50 000 рублей – 31%;
- от 50 000 до 70 000 рублей – 52%;
- от 70 000 до 100 000 рублей – 11%;
- более 100 000 рублей – 6%.
Опрос проводился с 23 мая по 3 июня среди 1970 респондентов в возрасте 17–24 лет во всех федеральных округах РФ, в том числе и в Алтайском крае.
11:59:40 10-06-2025
Хотеть не вредно- надо еще и делать.
12:00:49 10-06-2025
Копейки. Жаль