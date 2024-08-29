НОВОСТИОбщество

Алтайские таможенники передали в психдиспансер конфискованные монгольские тапочки

Ранее в этот же психоневрологический интернат передали много подсолнечного масла

29 августа 2024, 12:44, ИА Амител

Изъятые носки и домашние тапочки / Фото: Алтайская таможня

В Республике Алтай таможенники передали в психоневрологический интернат 1,1 тыс. пар носков и 349 пар домашних тапочек производства Монголии, изъятых при незаконном ввозе в Россию, сообщает Алтайская таможня.

"Чулочно-носочную продукцию и обувь из натуральной шерсти на сумму 723 тыс. рублей выявили в автомобиле из Монголии. Предприниматель пытался провезти партию товаров без необходимого декларирования", – рассказали в ведомстве.

По решению суда изделия обратили в федеральную собственность. Таможенники подготовили документы для безвозмездной передачи товаров в социальное учреждение.

Ранее таможенники передали в этот же психоневрологический интернат подсолнечное масло на сумму около 80 тыс. рублей.

Украинские конфеты / Фото: Алтайская таможня

Украинские конфеты пытались незаконно провезти в Алтайский край

Автомобиль с кондитерскими изделиями возвратили в Казахстан
НОВОСТИОбщество
контрабанда Республика Алтай Таможня

Комментарии 5

Avatar Picture
бгг

14:09:09 29-08-2024

ждём Чингизхана

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:39:04 29-08-2024

Тапки - огонь! Натуральная кожа и шерсть.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:56:29 29-08-2024

Изделия из верблюжьей шерсти очень теплые, теперь "психи" точно не замерзнут, отопление можно не врубать.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:14:57 29-08-2024

Гость (14:56:29 29-08-2024) Изделия из верблюжьей шерсти очень теплые, теперь "психи" то... Если работники по себе не растащат

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:04:01 29-08-2024

Гость (16:14:57 29-08-2024) Если работники по себе не растащат... А работники что, не люди? У них тоже ножки мерзнут!

  2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров