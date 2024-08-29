Алтайские таможенники передали в психдиспансер конфискованные монгольские тапочки

Ранее в этот же психоневрологический интернат передали много подсолнечного масла

29 августа 2024, 12:44, ИА Амител

Изъятые носки и домашние тапочки / Фото: Алтайская таможня

В Республике Алтай таможенники передали в психоневрологический интернат 1,1 тыс. пар носков и 349 пар домашних тапочек производства Монголии, изъятых при незаконном ввозе в Россию, сообщает Алтайская таможня.

"Чулочно-носочную продукцию и обувь из натуральной шерсти на сумму 723 тыс. рублей выявили в автомобиле из Монголии. Предприниматель пытался провезти партию товаров без необходимого декларирования", – рассказали в ведомстве.

По решению суда изделия обратили в федеральную собственность. Таможенники подготовили документы для безвозмездной передачи товаров в социальное учреждение.

Ранее таможенники передали в этот же психоневрологический интернат подсолнечное масло на сумму около 80 тыс. рублей.