Алтайские таможенники передали в психдиспансер конфискованные монгольские тапочки
Ранее в этот же психоневрологический интернат передали много подсолнечного масла
29 августа 2024, 12:44, ИА Амител
В Республике Алтай таможенники передали в психоневрологический интернат 1,1 тыс. пар носков и 349 пар домашних тапочек производства Монголии, изъятых при незаконном ввозе в Россию, сообщает Алтайская таможня.
"Чулочно-носочную продукцию и обувь из натуральной шерсти на сумму 723 тыс. рублей выявили в автомобиле из Монголии. Предприниматель пытался провезти партию товаров без необходимого декларирования", – рассказали в ведомстве.
По решению суда изделия обратили в федеральную собственность. Таможенники подготовили документы для безвозмездной передачи товаров в социальное учреждение.
Ранее таможенники передали в этот же психоневрологический интернат подсолнечное масло на сумму около 80 тыс. рублей.
14:09:09 29-08-2024
ждём Чингизхана
14:39:04 29-08-2024
Тапки - огонь! Натуральная кожа и шерсть.
14:56:29 29-08-2024
Изделия из верблюжьей шерсти очень теплые, теперь "психи" точно не замерзнут, отопление можно не врубать.
16:14:57 29-08-2024
Гость (14:56:29 29-08-2024) Изделия из верблюжьей шерсти очень теплые, теперь "психи" то... Если работники по себе не растащат
20:04:01 29-08-2024
Гость (16:14:57 29-08-2024) Если работники по себе не растащат... А работники что, не люди? У них тоже ножки мерзнут!