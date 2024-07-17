Украинские конфеты пытались незаконно провезти в Алтайский край
Автомобиль с кондитерскими изделиями возвратили в Казахстан
17 июля 2024, 13:22, ИА Амител
Украинские конфеты / Фото: Алтайская таможня
В Алтайском крае пресекли ввоз более 21 кг санкционных кондитерских изделий украинского производства, сообщает региональная таможня.
"Таможенники совместно с сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю обнаружили четыре картонных коробки с конфетами известной украинской марки", – рассказали в ведомстве.
В отношении гражданина России, пытавшегося провезти конфеты, возбуждено дело об административном правонарушении. Автомобиль с кондитерскими изделиями возвратили в Казахстан.
13:24:17 17-07-2024
Отравленные?
13:56:41 17-07-2024
Гость (13:24:17 17-07-2024) Отравленные?... Осквернённые
13:56:01 17-07-2024
А ничего, что на каждом углу продаётся водка и настойки Nemiroff? Марка в доску украинская, Немиров- это город вна Украдине, владелец ТМ зарегистрирован где-то на Каймановых островах или в офшоре подальше! Как же так! Наши алкаши спонсируют ВСУ?
15:19:19 17-07-2024
Украинцы травят наших алкашей, это проблема алкашей. Пусть пьют российскую
15:49:27 17-07-2024
Самое поганое, что не украинцы их травят, а свои же, "спортсмены", "лыжники" и другие уважаемые состоятельные кроты.
15:56:11 17-07-2024
Гость (15:19:19 17-07-2024) Украинцы травят наших алкашей, это проблема алкашей. Пусть п... Да я что, синяк, что ли?!
16:09:31 17-07-2024
Ну хоть не уничтожили, в пылу борьбы.
20:39:05 17-07-2024
Я не поняла, 21 кг можно для собственных нужд использовать, не для прибыли же их завозили, вот если бы 21 тонну...Я не поклонник каких бы то ни было конфет, просто хочу понять причину, нельзя пользоваться товарами недругов? Может тогда, например, все машины японские обратно в Японию отправить?
20:43:07 17-07-2024
Гость (20:39:05 17-07-2024) Я не поняла, 21 кг можно для собственных нужд использовать, ... нельзя.
09:59:46 18-07-2024
Конфеты нельзя, а В.Меладзе, А.Ревву выступать в России можно. Сейчас ещё Даня Милохин явится. Какая-то у нас странная политика. Или стандарты?