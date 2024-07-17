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Украинские конфеты пытались незаконно провезти в Алтайский край

Автомобиль с кондитерскими изделиями возвратили в Казахстан

17 июля 2024, 13:22, ИА Амител

Украинские конфеты / Фото: Алтайская таможня
Украинские конфеты / Фото: Алтайская таможня

В Алтайском крае пресекли ввоз более 21 кг санкционных кондитерских изделий украинского производства, сообщает региональная таможня.

"Таможенники совместно с сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю обнаружили четыре картонных коробки с конфетами известной украинской марки", – рассказали в ведомстве.

В отношении гражданина России, пытавшегося провезти конфеты, возбуждено дело об административном правонарушении. Автомобиль с кондитерскими изделиями возвратили в Казахстан.

Алтайский край

Комментарии 10

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Гость

13:24:17 17-07-2024

Отравленные?

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Гость

13:56:41 17-07-2024

Гость (13:24:17 17-07-2024) Отравленные?... Осквернённые

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Гость

13:56:01 17-07-2024

А ничего, что на каждом углу продаётся водка и настойки Nemiroff? Марка в доску украинская, Немиров- это город вна Украдине, владелец ТМ зарегистрирован где-то на Каймановых островах или в офшоре подальше! Как же так! Наши алкаши спонсируют ВСУ?

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Гость

15:19:19 17-07-2024

Украинцы травят наших алкашей, это проблема алкашей. Пусть пьют российскую

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Гость

15:49:27 17-07-2024

Самое поганое, что не украинцы их травят, а свои же, "спортсмены", "лыжники" и другие уважаемые состоятельные кроты.

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Российскую?

15:56:11 17-07-2024

Гость (15:19:19 17-07-2024) Украинцы травят наших алкашей, это проблема алкашей. Пусть п... Да я что, синяк, что ли?!

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Гость

16:09:31 17-07-2024

Ну хоть не уничтожили, в пылу борьбы.

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Гость

20:39:05 17-07-2024

Я не поняла, 21 кг можно для собственных нужд использовать, не для прибыли же их завозили, вот если бы 21 тонну...Я не поклонник каких бы то ни было конфет, просто хочу понять причину, нельзя пользоваться товарами недругов? Может тогда, например, все машины японские обратно в Японию отправить?

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Мусик

20:43:07 17-07-2024

Гость (20:39:05 17-07-2024) Я не поняла, 21 кг можно для собственных нужд использовать, ... нельзя.

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Гость

09:59:46 18-07-2024

Конфеты нельзя, а В.Меладзе, А.Ревву выступать в России можно. Сейчас ещё Даня Милохин явится. Какая-то у нас странная политика. Или стандарты?

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