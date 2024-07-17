Украинские конфеты пытались незаконно провезти в Алтайский край

Автомобиль с кондитерскими изделиями возвратили в Казахстан

17 июля 2024, 13:22, ИА Амител

Украинские конфеты / Фото: Алтайская таможня

В Алтайском крае пресекли ввоз более 21 кг санкционных кондитерских изделий украинского производства, сообщает региональная таможня.

"Таможенники совместно с сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю обнаружили четыре картонных коробки с конфетами известной украинской марки", – рассказали в ведомстве.

В отношении гражданина России, пытавшегося провезти конфеты, возбуждено дело об административном правонарушении. Автомобиль с кондитерскими изделиями возвратили в Казахстан.