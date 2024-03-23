В Алтайском крае отменили развлекательные мероприятия из-за теракта в Подмосковье

По словам губернатора Виктора Томенко, ситуация в регионе под контролем

23 марта 2024, 13:09, ИА Амител

Барнаул в марте 2024 года / Фото: amic.ru

В Алтайском крае отменяются развлекательные мероприятия из-за теракта в подмосковном Красногорске. Об этом сообщил губернатор Виктор Томенко.

"Сегодня, 23 марта, на территории нашего края будут отменены все увеселительные и развлекательные мероприятия. А массовые мероприятия будут ограничены. В крае усилены меры безопасности. Ситуация в регионе – под контролем", – написал глава региона в телеграм-канале.

Виктор Томенко еще раз выразил соболезнования жертвам теракта и призвал жителей сохранять спокойствие. "Будьте собранны, заботливы, внимательны по отношению к себе и своим близким", – отметил он.

По последним данным, в результате теракта в "Крокус Сити Холле" погибли более 60 человек. В СК РФ отметили, что число жертв может увеличиться.

Виктор Томенко и мэр Барнаула Вячеслав Франк уже выразили соболезнования родным погибших и пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим.