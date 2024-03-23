Число погибших в результате теракта в Подмосковье выросло до 115

Разбор завалов на месте ЧП продолжается

23 марта 2024, 17:00, ИА Амител

"Крокус Сити Холл" после теракта / Фото: amic.ru

Число погибших в результате теракта в "Крокус Сити Холле" в Подмосковье выросло до 115 человек, сообщили в СКР.

"На месте теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" при разборе завалов экстренными службами обнаружены еще тела погибших. Таким образом, число погибших на данный момент составляет 115 человек", – говорится в сообщении.

До этого в Следкоме заявляли о 93 погибших, уточняя при этом, что это число еще вырастет.

Правоохранители ведут работу на месте происшествия. Поисковые работы продолжаются. Подозреваемые тем временем уже задержаны.