Алтайские турбазы и кемпинги, не успевшие войти в реестр, пока не будут наказывать

Однако до 1 сентября им потребуется пройти полную процедуру самооценки — иначе турагрегаторы не смогут размещать их объявления

13 марта 2025, 11:31, ИА Амител

Палатка в горах / Фото: unsplash.com / Dominik Jirovský

Владельцам алтайских туристических баз и кемпингов пока не грозит наказание за нарушение закона об обязательной классификации средств размещения. Как сообщает "Толк" со ссылкой на краевое управление по туризму, в срок до 1 марта процедуру упрощенной самооценки не успели пройти 80 организаций.

Новый федеральный закон предполагает учет в специальном реестре не только гостиниц, но и санаториев, туристических баз и кемпингов. До 1 марта они должны были пройти оценку на сайте Росаккредитации – от владельцев требовалось указать базовые данные об объекте и загрузить его снимки. Ряд предпринимателей столкнулись с техническими трудностями. В управлении по туризму сообщили, что нарушители пока не получат штрафов.

"Считаем, что сейчас еще есть переходный период, когда можно пройти самооценку тем, кто не успел это сделать, и уже после вхождения в реестр подтвердить соответствие требованиям до 1 сентября", – заявили в ведомстве.

До 1 сентября все места размещения должны пройти полную самооценку по чек-листу на портале Росаккредитации. Тех, кто проигнорируют требования, ждут сложности – их объявления не смогут размещать туристические агенты. Всего на текущий момент в базу вошли 400 различных объектов размещения из Алтайского края.