Новые туробъекты появятся на озерах Большое Яровое и Красилово в Алтайском крае

В Управлении Росреестра сообщили, что участки уже предоставили инвесторам

20 декабря 2024, 15:00, ИА Амител

На пресс-конференции в Управлении Росреестра по Алтайскому краю / Фото: пресс-служба ведомства

В 2024 году в 14 населенных пунктах Алтайского края определили 35 пустующих участков общей площадью 283 тысячи гектаров, где могут быть созданы новые туристические объекты. Все их включили в федеральную информационную базу для инвесторов "Земля для туризма". Об этом на пресс-конференции сообщила заместитель руководителя регионального Управления Росреестра Елена Саулина.

"Через сервис "Земля для туризма" к нам в управление поступило порядка десяти обращений от юридических лиц о предоставлении земельных участков. Три из них уже вовлечены в оборот. Один предприниматель пожелал освоить два участка в Косихинском районе вблизи озера Красилово. Их общая площадь почти 1,3 га. Еще один участок – 1,5 га, для строительства туристического объекта – предоставлен в пользование инвестору в Яровом. Находится он на улице Гагарина рядом с озером Большое Яровое", – сообщила Елена Саулина.

Напомним, Алтайский край стал участником проекта "Земля для туризма" в 2023 году. На сегодняшний день в регионе определены 16 объектов туристического интереса, преимущественно это озера и реки региона. Помимо уже вышеуказанных, в списке числятся соленые озера Завьяловского и Баевского районов, Колыванское, Малиновое, Уткуль и другие. Среди рек в списке Чарыш в Краснощековском районе, Обь – в Каменском районе, Неня – в Солтонском.

Вблизи таких объектов выявляют пустующие земли, вовлекают в оборот и отображают на публичной кадастровой карте. Кстати, как отметила Елена Саулина, с 2025 года сервис перенесут на единую цифровую платформу "Национальная система пространственных данных".