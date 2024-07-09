Алтайские ученые определили пестицид, погубивший пчел в одном из районов края
Химикат воздействует на нервную систему пчел, вызывая сначала нарушение их нормальных функций и в конечном итоге паралич
09 июля 2024, 10:30, ИА Амител
Сотрудники Алтайского филиала ФГБУ "Центр оценки качества зерна" выяснили, каким именно пестицидом и на каком поле отравились пчелы с одной из пасек в Усть-Калманском районе, сообщили на сайте учреждения.
"Специалисты установили, что в телах погибших насекомых содержится инсектицид фипронил. Этот же препарат был выявлен в пробах зеленой массы злаков, пшеницы, подсолнечника и цветущих сорняков, взятых на соседних с пасекой полях, однако в пробе вегетативных частей рапса было выявлено гораздо большее остаточное количество пестицида. Помимо этого, в одной из проб зеленой массы пшеницы специалисты установили наличие другого препарата – тиаметоксама", – говорится в сообщении.
В ФГБУ напомнили, что лица, применяющие пестициды, обязаны уведомить население о запланированных работах через СМИ не позднее чем за три дня до момента их проведения. Необходимо учитывать классы опасности для пчел и экологические регламенты. Сведения о применяемых пестицидах аграрии обязаны вносить во ФГИС "Сатурн".
Ранее в Управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай поступили коллективные обращения о массовой гибели пчел от владельцев пасек из трех районов: Солтонского, Целинного и Усть-Калманского.
Фипронил – активное инсектицидное соединение, демонстрирующее высокую эффективность сразу после применения, работая через контакт и при попадании в пищеварительную систему насекомых. При поражении фипронил воздействует на нервную систему насекомых, вызывая сначала нарушение их нормальных функций, последующее прекращение питания и в конечном итоге паралич. Инсектициды, содержащие фипронил, имеют первый и третий классы опасности для пчел.
Тиаметоксам имеет схожее воздействие на насекомых, также вызывает паралич. Препарат относится к первому классу опасности для пчел.
15:07:44 09-07-2024
А потом мы едим мёд и думаем, от чего болеем.
15:57:27 09-07-2024
Гость (15:07:44 09-07-2024) А потом мы едим мёд и думаем, от чего болеем.... Скоро мёда не будет, а болезни останутся...
21:42:16 09-07-2024
Так вроде для безопасности обработку пестицидами надо проводить вечером, когда пчелы спят
05:33:08 10-07-2024
Многие садоводы применяют препараты с этими действующими веществами, не самые токсичные препараты. Актарой (тиаметоксам) например проливают овощи от тли и белокрылки.
07:36:10 10-07-2024
Гость (15:07:44 09-07-2024) А потом мы едим мёд и думаем, от чего болеем.... Вы едите не только мëд, но и хлеб, хлебобулочные изделия, масло, мясо и в гораздо больших количествах чем мëд.
08:16:08 10-07-2024
Гость (07:36:10 10-07-2024) Вы едите не только мëд, но и хлеб, хлебобулочные изделия, ма... Всё-таки едите, а без препарата съедят насекомые.