Алтайские ученые определили пестицид, погубивший пчел в одном из районов края

Химикат воздействует на нервную систему пчел, вызывая сначала нарушение их нормальных функций и в конечном итоге паралич

09 июля 2024, 10:30, ИА Амител

Пчела / Фото: unsplash.com/Ankith Choudhary

Сотрудники Алтайского филиала ФГБУ "Центр оценки качества зерна" выяснили, каким именно пестицидом и на каком поле отравились пчелы с одной из пасек в Усть-Калманском районе, сообщили на сайте учреждения.

"Специалисты установили, что в телах погибших насекомых содержится инсектицид фипронил. Этот же препарат был выявлен в пробах зеленой массы злаков, пшеницы, подсолнечника и цветущих сорняков, взятых на соседних с пасекой полях, однако в пробе вегетативных частей рапса было выявлено гораздо большее остаточное количество пестицида. Помимо этого, в одной из проб зеленой массы пшеницы специалисты установили наличие другого препарата – тиаметоксама", – говорится в сообщении.

В ФГБУ напомнили, что лица, применяющие пестициды, обязаны уведомить население о запланированных работах через СМИ не позднее чем за три дня до момента их проведения. Необходимо учитывать классы опасности для пчел и экологические регламенты. Сведения о применяемых пестицидах аграрии обязаны вносить во ФГИС "Сатурн".

Ранее в Управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай поступили коллективные обращения о массовой гибели пчел от владельцев пасек из трех районов: Солтонского, Целинного и Усть-Калманского.

Фипронил – активное инсектицидное соединение, демонстрирующее высокую эффективность сразу после применения, работая через контакт и при попадании в пищеварительную систему насекомых. При поражении фипронил воздействует на нервную систему насекомых, вызывая сначала нарушение их нормальных функций, последующее прекращение питания и в конечном итоге паралич. Инсектициды, содержащие фипронил, имеют первый и третий классы опасности для пчел.

Тиаметоксам имеет схожее воздействие на насекомых, также вызывает паралич. Препарат относится к первому классу опасности для пчел.