Травят и людей, и насекомых. Алтайские фермеры вновь жалуются на массовую гибель пчел
Пчеловоды намерены судиться с аграриями, которые обрабатывают поля с нарушением требований
02 июля 2024, 14:15, ИА Амител
Коллективные обращения о массовой гибели пчел стали поступать в Управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай в третьей декаде июня 2024 года. В ведомство обратились владельцы пасеки из трех районов: Солтонского, Целинного и Усть-Калманского.
"Для проведения анализов с полей, где, предположительно, проводились обработки, отобраны образцы зеленой массы растений и земли. Сейчас они в лаборатории. Результаты исследований будут известны к концу недели. Также пасечники сдали на анализ подмор пчел", – пояснили в Россельхознадзоре.
Если будут установлены факты применения пестицидов с нарушением регламента, превышения дозировок, обработки препаратами высокого класса опасности для пчел вне разрешенного времени суток, отсутствия информации об обработках в ФГИС "Сатурн", а также ненадлежащей или несвоевременной информации о применении агрохимикатов в СМИ – это станет основанием для принятия мер реагирования ведомством, уточняют в пресс-службе.
Сколько пострадало пасек?
Общее количество пострадавших пасек оценить пока невозможно. Но уже сейчас ясно, что их несколько десятков: только в Солтонском районе их насчитывается 18. Здесь в селах Макарьевка и Излап полностью погибло более 300 пчелосемей, еще 1,5 тысячи пострадало. Об этом amic.ru рассказал пчеловод Александр Зотов.
"Обработку полей с рапсом первый раз проводили 19 июня препаратом первого класса опасности для пчел и второго – для людей. Делали это посреди дня, хотя это категорически запрещено. Вторую провели ночью. А эти поля находятся всего в 300 метрах от села. Стояла жуткая вонь, у многих в деревне разболелась голова. А 22 июня мы обнаружили, что пчелы начали "сыпаться". Травят и людей, и насекомых!" – рассказывает Александр Зотов.
Напомним, об обработке от вредителей и сорняков сельхозтоваропроизводители обязаны оповестить через СМИ жителей не позднее чем за три дня до проведения работ. При этом в объявлении должны быть указаны конкретные даты. Александр Зотов подтверждает, что оповещение в "районке" было, но с нарушениями:
"Сроки указали размытые, было непонятно, в какой именно день они собирались "пылить". А в такую жару мы не можем долго держать пчел запертыми в ульях, они просто сгорят".
После массовой гибели пчел жители обратились в местную администрацию, была сформирована комиссия, а глава района дала рекомендацию крестьянам прекратить все обработки до выяснения. Однако это, как утверждает Зотов, не остановило аграриев: "Пылят" уже три ночи подряд, поэтому погибших пчел может быть еще больше". Сейчас пчеловоды намерены добиваться справедливости в суде, так как мирно урегулировать конфликт не получается.
Как ранее сообщал amic.ru, в 2023 году в Алтайском крае из-за обработки полей химикатами пострадало семь пасек в пяти районах. В 2022 году, по официальным данным, было зафиксировано более 60 таких случаев в 16 районах.
14:29:26 02-07-2024
то-то я смотрю - на дорогах мертвые с косами стоят.
пчел нет наглухо - и тишина...
16:57:49 02-07-2024
Сколько можно Россельхознадзору делать вид, работы, например в селе Новокалманка за 6 лет три массовых потравы пчел, пострадали люди, но ни чего не предпринимается для предотвращения потрав людей и всего живого, на лицо преступный сговор фермера Васильева с контролирующими органами и властью, пора лишить данного деятеля земли и отдать под суд, вместе с оборотнями.
18:07:56 02-07-2024
Что мы едим после обработки такими химикатами.
19:54:55 02-07-2024
Гость (18:07:56 02-07-2024) Что мы едим после обработки такими химикатами.... Да им насрать на то, что вы едите. Деньги не пахнут. А пчёлы, люди - это биоразнообразие.
20:46:32 02-07-2024
Гость (19:54:55 02-07-2024) Да им насрать на то, что вы едите. Деньги не пахнут. А пчёлы... А вы рапс прям едите? Что пчёл травят - это конечно плохо.
00:49:43 03-07-2024
Гость (18:07:56 02-07-2024) Что мы едим после обработки такими химикатами.... вы едите знаменитый олтайский мед. Символ Олтая. Очень смешно, когда из москвичи просят привезти им местный мед))))))
00:42:57 03-07-2024
Некоторые плохо учившие ботанику в школе не понимают, что без пчел люди просто погибнут от недостатка еды. Прочитайте про опыление растений.
06:18:11 03-07-2024
Как формируется безопасная продовольственная цепочка: Биота земли с органикой, опылители культур и энтомофаги, сельскохозяйственные культуры, качественные и безопасные пищевые продукты питания, это иммунитет и здоровье человека!
При применении ядохимикатов:
- биота в земле погибнет, значит нужно дополнительно вносить удобрения, это Затраты полевода;
Нам, не нужно забывать, что Землю, мы не получили в наследство у наших предков, а взяли взаймы у наших потомков!
- опылители погибнут, значит снижение урожайности с 400% до 100%, это Убытки полеводам;
Пчела, несёт на себе трагическое бремя индикатора экологии, погибла пчела, сельхозкультуры и дикоросы опасны в пищу для человека!
- Россельхознадзор, если обнаружит в почве снижение плодородия до нуля, значит возмещение ущерба с последующим изъятием земельного участка, это БАНКРОТСТВО полевода!!!
- энтомофаги погибнут, значит вредитель будет развиваться, это дополнительные Затраты и Убытки полеводу;
- у вредителя появляется резистентность, значит с каждым больше % применения ядохимикатов, это дополнительные Затраты и Убытки полеводу;
- в сельхозпродукции, если обнаружат превышение остаточных, значит весь урожай подлежит утилизации, если в норме, значит цена равноценна с химозной продукцией в мире, а это значит она не конкурентноспособная, экспортоориентированная и это Убытки полеводу;
- продукция будет с остаточной химией, значит господдержки не будет, согласно ФЗ от 11.06.2021 N 159-ФЗ "О сельскохозяйственной продукции, сырье и продовольствии с улучшенными характеристиками", это Убытки полеводу;
Дикоросы, обработанные ядохимикатами, запрещено собирать, применять как лекарственное сырьё и принимать в пищу!!!
В конце этой ХИМОЗНОЙ продовольственной цепочки, накапливая в организме ЧЕЛОВЕК с болезнями онкологии, Альгеймера, Паркинсона, аутизма, слабым иммунитетом и низкой продолжительностью жизни!!!
Замена ядохимикатов - биопестицидами, севооборот и агротехнологии решение многих вопросов!
06:26:01 03-07-2024
Природа приходит в упадок с беспрецедентной скоростью в истории человечества. Около миллиона видов флоры и фауны уже на грани полного исчезновения. Растения питаются из почвы тем, что производит почвенная биота - миллиарды существ и микроорганизмов. Многие животные и растения, а также целые экосистемы могут быть бесследно утрачены уже в ближайшие десятилетия. Если деятельность человечества на Земле продолжит развиваться в том же темпе, будущие поколения столкнутся с проблемами выживания на пустеющей планете с обедненным биоразнообразием и коллапсом экосистем.
Руководствуясь Конституцией Российской Федерации: «Качество и безопасность пищевой продукции — это национальная и продовольственная безопасность человеческого потенциала, охраны здоровья, достойного качества жизни и благосостояния граждан России!
Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением, обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам.»
В целях реализации государственной политики Российской Федерации в сфере национальной безопасности и области обеспечения химической и биологической безопасности президент В.В.Путин утвердил Указ № 97 «Основы государственной политики Российской Федерации в области обеспечения химической и биологической безопасности на период до 2025 года и дальнейшую перспективу».
Частично урегулирована нормативная база в ФЗ "О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения", ФЗ "О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами", ФЗ “О сельскохозяйственной продукции, сырье и продовольствии с улучшенными характеристиками”, но предстоит ещё много работы необходимо поднять статус биопестицидов над ядохимикатами, упростить регуляриторику в регистрации, расширение применения биопестицидов по культурам и вредителям. В целях обеспечения возможности применения малоопасных пестицидов внести поправки в законодательство, для защиты жителей сельских населённых пунктов (факты химической токсикации), биоты почвы, биоразнообразия энтомофагов и опылителей от опасных пестицидов, буферной зоной 7 км от границ населённых пунктов с выращиванием сельхозкультур-дикарей, а также в водоохранных зонах, лесных и иных зеленых насаждений от вредных организмов.
10:55:39 03-07-2024
оповещать то пытаются... НО чем конкретно нас травят не пишут. почему такая секретность? боятся обнародовать,что химия ядовита для человека?
12:43:39 03-07-2024
А интересно, сколько из жалующихся пчеловодов зарегистрированы и платят налоги?
А то убытки они считают, а налоги не платят.