Травят и людей, и насекомых. Алтайские фермеры вновь жалуются на массовую гибель пчел

Пчеловоды намерены судиться с аграриями, которые обрабатывают поля с нарушением требований

02 июля 2024, 14:15, ИА Амител

Пчела / Фото: unsplash.com/Ankith Choudhary

Коллективные обращения о массовой гибели пчел стали поступать в Управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай в третьей декаде июня 2024 года. В ведомство обратились владельцы пасеки из трех районов: Солтонского, Целинного и Усть-Калманского.

"Для проведения анализов с полей, где, предположительно, проводились обработки, отобраны образцы зеленой массы растений и земли. Сейчас они в лаборатории. Результаты исследований будут известны к концу недели. Также пасечники сдали на анализ подмор пчел", – пояснили в Россельхознадзоре.

Если будут установлены факты применения пестицидов с нарушением регламента, превышения дозировок, обработки препаратами высокого класса опасности для пчел вне разрешенного времени суток, отсутствия информации об обработках в ФГИС "Сатурн", а также ненадлежащей или несвоевременной информации о применении агрохимикатов в СМИ – это станет основанием для принятия мер реагирования ведомством, уточняют в пресс-службе.

Сколько пострадало пасек?

Общее количество пострадавших пасек оценить пока невозможно. Но уже сейчас ясно, что их несколько десятков: только в Солтонском районе их насчитывается 18. Здесь в селах Макарьевка и Излап полностью погибло более 300 пчелосемей, еще 1,5 тысячи пострадало. Об этом amic.ru рассказал пчеловод Александр Зотов.

"Обработку полей с рапсом первый раз проводили 19 июня препаратом первого класса опасности для пчел и второго – для людей. Делали это посреди дня, хотя это категорически запрещено. Вторую провели ночью. А эти поля находятся всего в 300 метрах от села. Стояла жуткая вонь, у многих в деревне разболелась голова. А 22 июня мы обнаружили, что пчелы начали "сыпаться". Травят и людей, и насекомых!" – рассказывает Александр Зотов.

Напомним, об обработке от вредителей и сорняков сельхозтоваропроизводители обязаны оповестить через СМИ жителей не позднее чем за три дня до проведения работ. При этом в объявлении должны быть указаны конкретные даты. Александр Зотов подтверждает, что оповещение в "районке" было, но с нарушениями:

"Сроки указали размытые, было непонятно, в какой именно день они собирались "пылить". А в такую жару мы не можем долго держать пчел запертыми в ульях, они просто сгорят".

После массовой гибели пчел жители обратились в местную администрацию, была сформирована комиссия, а глава района дала рекомендацию крестьянам прекратить все обработки до выяснения. Однако это, как утверждает Зотов, не остановило аграриев: "Пылят" уже три ночи подряд, поэтому погибших пчел может быть еще больше". Сейчас пчеловоды намерены добиваться справедливости в суде, так как мирно урегулировать конфликт не получается.

Как ранее сообщал amic.ru, в 2023 году в Алтайском крае из-за обработки полей химикатами пострадало семь пасек в пяти районах. В 2022 году, по официальным данным, было зафиксировано более 60 таких случаев в 16 районах.