Алтайские ветераны начнут получать выплаты ко Дню Победы с 7 апреля
На эти цели в краевом бюджете заложили 360 миллионов рублей
01 апреля 2025, 09:30, ИА Амител
С 7 апреля в Алтайском крае начнут получать единовременные выплаты ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда и узники концлагерей. Об этом сообщил губернатор региона Виктор Томенко в своем Telegram-канале.
"На выплаты заложено 615 миллионов рублей. Из них 360 миллионов – из краевого бюджета. Остальные средства – федеральная поддержка. Всего выплаты получат более 72 тысяч жителей края. Из них 68 тысяч – дети войны, которых финансово поддерживаем на уровне края уже несколько лет. А в этом году принял решение об увеличении выплат для них до пяти тысяч рублей", – написал глава региона.
80 тысяч и по 55 тысяч рублей в качестве президентских выплат получат инвалиды, участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда и узники концлагерей. Еще по пять тысяч рублей им направят из краевого бюджета в качестве поддержки.
Чтобы получить выплаты, никаких заявлений писать не нужно. Деньги жителям края переведут на банковские счета и через почтовые отделения.
09:56:31 01-04-2025
Вопрос - если ветеран умрет 6 апреля, то его родственники тоже получат выплату?
11:06:24 01-04-2025
615 миллионов выделено на 72 тыс. человек это 8.5 тыс каждому, а глава региона написал по 5 тысяч дадут. Куда 252 миллиона девались?