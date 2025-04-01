Алтайские ветераны начнут получать выплаты ко Дню Победы с 7 апреля

На эти цели в краевом бюджете заложили 360 миллионов рублей

01 апреля 2025, 09:30, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru

С 7 апреля в Алтайском крае начнут получать единовременные выплаты ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда и узники концлагерей. Об этом сообщил губернатор региона Виктор Томенко в своем Telegram-канале.

"На выплаты заложено 615 миллионов рублей. Из них 360 миллионов – из краевого бюджета. Остальные средства – федеральная поддержка. Всего выплаты получат более 72 тысяч жителей края. Из них 68 тысяч – дети войны, которых финансово поддерживаем на уровне края уже несколько лет. А в этом году принял решение об увеличении выплат для них до пяти тысяч рублей", – написал глава региона.

80 тысяч и по 55 тысяч рублей в качестве президентских выплат получат инвалиды, участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда и узники концлагерей. Еще по пять тысяч рублей им направят из краевого бюджета в качестве поддержки.

Чтобы получить выплаты, никаких заявлений писать не нужно. Деньги жителям края переведут на банковские счета и через почтовые отделения.