В Алтайском крае ветераны получат дополнительную региональную выплату к юбилею Победы

Решение принял губернатор Томенко

21 января 2025, 13:55, ИА Амител

Рубли / Фото: amic.ru

В Алтайском крае более четырех тысяч ветеранов Великой Отечественной войны получат единовременную региональную выплату к 80-летнему юбилею Победы. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, такое решение принял губернатор региона Виктор Томенко.

Размер выплаты составит 5 тысяч рублей – она будет предоставлена из средств регионального бюджета. К числу получателей относятся инвалиды и участники Великой Отечественной войны, лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда", бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, труженики тыла, вдовы погибших и умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны, которые не имеют статуса "труженик тыла".

"Также до 5 тысяч рублей в этом году увеличена краевая выплата 68 тысячам детей войны. В течение всего этого года – года Победы – окружим особой заботой и вниманием наше старшее поколение", – отметил Томенко.

В Минсоцзащиты Алтайского края уточнили, что затраты краевого бюджета на выплату составят 211 млн рублей. Ее назначат ветеранам в проактивном режиме.

Однако это будет не единственная денежная поддержка от властей для ветеранов и тружеников тыла в этом году. Напомним, что 15 января президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах. По информации отделения Социального Фонда России по региону, единовременную выплату в размере 80 тысяч рублей в апреле – мае в Алтайском крае получат 1639 ветеранов Великой Отечественной войны. Более 2,5 тысячи тружеников тыла получат единовременную выплату в размере 55 тысяч рублей.