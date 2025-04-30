Алтайские ветераны смогут бесплатно ездить на общественном транспорте в майские праздники
Кроме того, такая услуга будет доступна для них в такси
30 апреля 2025, 15:15, ИА Амител
В Алтайском крае ветеранам Великой Отечественной войны предоставят бесплатный проезд на майских праздниках. Об этом сообщает региональное Министерство транспорта.
С 1 по 12 мая ветераны и сопровождающие их лица смогут бесплатно ездить на пригородных поездах, межмуниципальных автобусах и внутреннем речном транспорте. Для этого необходимо предоставить удостоверение личности и документы, которые подтверждают статус участника или инвалида войны.
Также о готовности предоставить им бесплатный проезд в период с 5 по 10 мая заявили владельцы такси "Город" и "Яндекс. Такси".
Чтобы обеспечить высокий уровень транспортного обслуживания и безопасность передвижения ветеранов, на всех железнодорожных вокзалах, автовокзалах и в аэропорту краевой столицы создали оперативные штабы, а также подготовили контактные номера телефонов ответственных лиц. Граждане могут позвонить по ним при возникновении вопросов или нештатных ситуаций. Контакты опубликовали на официальном сайте регионального Министерства транспорта.
Особое внимание также уделили работе медпунктов и усилению медицинского персонала на крупных транспортных узлах, подготовили залы ожидания.
Министр транспорта Алтайского края Андрей Подолян подчеркнул, что при обслуживании ветеранов необходимо оказывать им повышенное внимание. К таким мерам относится выделение зоны отдыха, ускоренное прохождение процедур регистрации и посадки, оказание медицинской помощи и информационная поддержка.
"В случае поступления соответствующего запроса важно организовать встречу ветеранов, сопровождение, предоставив персональную помощь в оформлении билетов и посадке в транспорт", – отметили в ведомстве.
15:18:48 30-04-2025
100 летним дедам это надо ?
Детям лучше сделайте.
15:48:22 30-04-2025
Гость (15:18:48 30-04-2025) 100 летним дедам это надо ?Детям лучше сделайте.... В крае осталось то 103 ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны. Неужели вам жалко, что потратятся краевые деньги на 103 человек, тем более, самому молодому, наверно 98 лет.Вряд ли они поедут далеко.+
16:30:21 30-04-2025
Гость (15:48:22 30-04-2025) В крае осталось то 103 ветеранов и инвалидов Великой Отечест... Врядли они ( ветераны) вообще куда-то поедут, учитывая их возраст
16:34:02 30-04-2025
Гость (15:48:22 30-04-2025) В крае осталось то 103 ветеранов и инвалидов Великой Отечест... Там лишь бы поскулить. А потом и не важно что будет.
19:46:52 30-04-2025
Гость (15:48:22 30-04-2025) В крае осталось то 103 ветеранов и инвалидов Великой Отечест...
Поэтому и возмущаемся. Инициатива - чистый популизм для галочки, "посмотрите как сильно мы любим наших ветеранов" . По факту этим воспользуются единицы, если вообще кто-то куда-то поедет. А учитывая ветеранские льготы, потери для перевозчиков минимальны
08:04:07 01-05-2025
Гость (15:18:48 30-04-2025) 100 летним дедам это надо ?Детям лучше сделайте....
За детей сами платите.