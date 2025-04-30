Алтайские ветераны смогут бесплатно ездить на общественном транспорте в майские праздники

Кроме того, такая услуга будет доступна для них в такси

30 апреля 2025, 15:15, ИА Амител

Поезд на железной дороге / Фото: amic.ru

В Алтайском крае ветеранам Великой Отечественной войны предоставят бесплатный проезд на майских праздниках. Об этом сообщает региональное Министерство транспорта.

С 1 по 12 мая ветераны и сопровождающие их лица смогут бесплатно ездить на пригородных поездах, межмуниципальных автобусах и внутреннем речном транспорте. Для этого необходимо предоставить удостоверение личности и документы, которые подтверждают статус участника или инвалида войны.

Также о готовности предоставить им бесплатный проезд в период с 5 по 10 мая заявили владельцы такси "Город" и "Яндекс. Такси".

Чтобы обеспечить высокий уровень транспортного обслуживания и безопасность передвижения ветеранов, на всех железнодорожных вокзалах, автовокзалах и в аэропорту краевой столицы создали оперативные штабы, а также подготовили контактные номера телефонов ответственных лиц. Граждане могут позвонить по ним при возникновении вопросов или нештатных ситуаций. Контакты опубликовали на официальном сайте регионального Министерства транспорта.

Особое внимание также уделили работе медпунктов и усилению медицинского персонала на крупных транспортных узлах, подготовили залы ожидания.

Министр транспорта Алтайского края Андрей Подолян подчеркнул, что при обслуживании ветеранов необходимо оказывать им повышенное внимание. К таким мерам относится выделение зоны отдыха, ускоренное прохождение процедур регистрации и посадки, оказание медицинской помощи и информационная поддержка.