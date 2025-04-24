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Власти Барнаула рассказали, как пройдет шествие "Бессмертного полка" в День Победы

Помогать участникам акции будут более 600 волонтеров

24 апреля 2025, 16:15, ИА Амител

"Бессмертный полк" / Фото Екатерина Смолихина / amic.ru
"Бессмертный полк" / Фото Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле 9 мая, в день празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, уже в 13-й раз пройдет шествие "Бессмертного полка", сообщает мэрия.

Колонна "Бессмертного полка" начнет движение от пересечения улицы Молодежной и проспекта Ленина сразу после прохождения войск Барнаульского гарнизона.

Для построения в колонну и обеспечения мер безопасности будет организованно три контрольно-пропускных пункта, на которых будут дежурить сотрудники полиции.

Контрольно-пропускные пункты будут находиться:

  • от улицы Брестской до пересечения улицы Молодежной и проспекта Ленина (четная сторона);
  • от улицы Брестской до пересечения улицы Молодежной и проспекта Ленина (нечетная сторона);
  • от проспекта Социалистического до пересечения улицы Молодежной и проспекта Ленина. 

"Колонна традиционно будет двигаться по нечетной стороне проспекта Ленина до улицы Димитрова, вдоль трибун на площади Советов", – отметил председатель комитета по делам молодежи Александр Штебнер.

Для участников акции оборудуют пункты выдачи питьевой воды и гигиенические зоны, также организуют дежурство экипажей скорой медицинской помощи. Перед зданием Алтайского государственного института культуры и возле торгового центра "Россия" будут работать творческие площадки.

Помогать участникам шествия будут более 600 волонтеров, в том числе волонтеры-медики. Ранее алтайское отделение всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" объявило набор волонтеров, которые будут сопровождать шествие. Стать добровольцем может каждый старше 16 лет.

В мэрии напомнили, что с целью обеспечения безопасности запрещается пронос некоторых вещей, например, пиротехнических изделий, бутылок и банок, электросамокатов. Amic.ru опубликовал полный перечень таких предметов.

Напомним, шествие "Бессмертного полка" состоится после двухлетнего перерыва. В последний раз акцию проводили в 2022 году: по улицам города прошли 52 тысячи человек.

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Барнаул День Победы бессмертный полк
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Комментарии 3

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ППШариков

16:53:00 24-04-2025

А во сколько по местному времени ?

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Гость

18:02:36 24-04-2025

Портреты погибших воинов будут считать ?

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Musik

20:19:29 24-04-2025

Мы семьей будем.

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